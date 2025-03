Luego de que Pamela López y Shirley Arica sacudieran el mundo de la farándula peruana con sus impactantes revelaciones, ahora es el turno de Macarena Vélez, quien se sentará en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este fin de semana. Por ello, ‘La mujer increíble’ contará detalles inéditos de su vida personal y profesional a lo largo de estos años, como el supuesto problema que tiene con Johana Cubillas, además de su pasado amoroso con Said Palao y su vínculo con Alejandra Baigorria, entre otros detalles. En ese sentido, te presentamos algunas de las preguntas que fueron reveladas en el adelanto del programa concurso. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿A QUÉ HORA INICIA ‘EL VALOR DE LA VERDAD’ CON MACARENA VÉLEZ?

Este domingo 23 de marzo, la tercera invitada que se sentará en el temible sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ será Macarena Vélez, quien promete sorprender con sus impactantes revelaciones relacionadas con su vida privada y profesional. Por ello, aquellos seguidores que deseen sintonizar el programa concurso, que inicia a partir de las 9:45 p. m., pueden hacerlo a través del canal de Panamericana Televisión, disponible en el Canal 5 y 705 HD de las señales de Movistar y Claro. Además, por el canal oficial de YouTube del programa.

Macarena Vélez contará detalles inéditos de su vida personal y profesional a lo largo de estos años en 'El valor de la verdad'.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDERÁ MACARENA VÉLEZ EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Según el avance del programa de ‘El valor de la verdad’, Macarena Vélez tocará episodios muy tristes de su vida privada, como, por ejemplo, problemas con el alcohol, ya que en algunas oportunidades fue ampayada por programas de espectáculos en estado de ebriedad. Además, eso no es todo, ya que hablará sobre los problemas de autoestima debido a su apariencia física y un episodio de abuso que la marcó. En la parte sentimental, contará un poco más sobre el supuesto enfrentamiento que tuvo con Johana ‘La Nena’ Cubillas, madre de los menores hijos de su actual pareja, Juan Ichazu. Aquí, algunas de las preguntas que deberá responder la exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’:

¿Eres alcohólica?

¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?

¿Te metiste en la relación de Johana ‘La Nena’ Cubillas?

¿Te decía tu mamá que eras gorda?

¿POR QUÉ NO IBA A SALIR EL EPISODIO DE TILSA LOZANO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

El viernes 14 de marzo, en ‘La noche habla’, estuvo como invitado Beto Ortiz, quien estuvo contando detalles de los siguientes invitados en ‘El valor de la verdad’. Sin embargo, durante la entrevista, el periodista reveló por primera vez que el episodio de Tilsa Lozano, actual conductora del programa, casi no sale al aire en 2013 y, a su vez, el público se perdería de las confesiones de su relación amorosa oculta con Juan Manuel Vargas. Por su parte, la exvengadora mencionó que también había una “mano negra” que tenía la intención de que sus declaraciones no se vuelvan viral.

Aunque eso no es todo, ya que el comunicador confesó la principal razón por la que la entrevista de la popular ‘Tilín’ estuvo a punto de ser censurada del programa concurso y del canal, ya que, según él, en esa época, los nuevos directivos eran conservadores. “Coincidió el programa con el cambio de administración o de dueños de Latina en el 2013. Me parece que los directivos eran un poco conservadores y querían hacer televisión blanca. Las negociaciones no lo pudieron impedir. Si no hubiera sido un romance de personas que todo el mundo conocía, tú te hubieras cortado las venas y no pasaba nada. Los televidentes se vieron identificados. Fue un fenómeno. Eres un fenómeno”, sostuvo Ortiz.