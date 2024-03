¿Qué reconocido cantante se presentó en el cumpleaños de Brunella Horna?

El pasado miércoles 6 de mazo, Brunella Horna celebró por todo lo grande su cumpleaños número 27 junto a sus familiares y amistades más cercanos, incluso sus compañeras Janet Barboza y Ethel Pozo del programa ‘América Hoy’ estuvieron allí. El momento más esperado fue cuando Richard Acuña presentó a un cantante español que causó que la modelo se emocione.

¿CUÁL FUE EL CANTANTE QUE SE PRESENTÓ EN EL CUMPLEAÑOS DE BRUNELLA HORNA?

Brunella Horna utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de lo que fue su cumpleaños el 6 de marzo que lo realizó en el patio de su casa. Durante las fotografías y videos se pudo observar que había muchos bocaditos decorados con flores y mariposas, una barra libre, una torta de dos pisos y DJ. En la fiesta asistieron familiares, amistades y algunos personajes de la farándula peruana.

Sin embargo, la sorpresa de la noche la tuvo Richard Acuña, actual pareja de la influencer, cuando presentó por todo lo grande a uno de los interpretes españoles más conocidos como Danni Ubeda con su popular tema ‘Pídeme’ que hizo bailar a la conductora de televisión muy emocionada para luego abrazar al empresario trujillano. Asimismo, el artista puso a bailar a los invitados con temas como ‘Bésame’, ‘Te he dicho que te quiero’, entre otros.

¿POR QUÉ BRUNELLA HORNA NO MUESTA EL ROSTRO DE SU BEBÉ?

Brunella Horna birndó una entrevista a ‘América Espectáculos’ donde decidió tocar algunos temas personales y también responder a los usuarios y seguidores que preguntan por qué todavía no se anima a mostrar por medio de sus redes sociales la cara de su hijo. La joven empresario detalló que aún no ha tenido la oportunidad de conversar respecto al tema con su esposo, Richard Acuña, pero dejó en claro que los personajes públicos son ellos y no el bebé.

“La verdad es que algo que no hemos conversado todavía, nos gustaría más adelante, no hay ninguna necesidad. Nosotros somos los públicos, no sé si a él más adelante le vaya a gustar. Entonces, es una decisión que la vamos a tomar más adelante. Por ahora, estamos bien así, mi bebé está sanito y con toda la familia. No hay necesidad, a veces la gente se altera y la verdad que tienen que respetar la decisión de los padres y de la familia en general, no queremos mostrarlos todavía”, explicó Horna.

Además, la presentadora de ‘América Hoy’ confesó que suele olvidarse de fechas importantes en su relación, a diferencia de Richard Acuña que, por lo que suele ocasionar ciertos conflictos. “En mi caso es al revés. Yo soy la que me olvido de las fechas. (Richard) sí se ha molestado un par de veces porque él es súper detallista”, sostuvo la norteña.