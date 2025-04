El próximo domingo 6 de abril, el programa ’El Valor de la Verdad’ promete desatar una ola de controversia con su quinto invitado: Elías Montalvo. El ex chico reality, conocido por su paso por ‘Esto es Guerra’ y su popularidad en TikTok, se sentará en el temido sillón rojo para revelar detalles inéditos de su vida personal y profesional. Desde su polémica salida del reality de competencia hasta sus confesiones sobre su “crush” por Hugo García, Montalvo promete sorprender a los espectadores. A continuación, te contamos quién es este personaje, además de revelarte otros detalles.

¿QUIÉN ES ELÍAS MONTALVO?

Elías Montalvo empezó a ganar fama a través de la plataforma TikTok, donde sus videos capturaron rápidamente la atención del público. Desde marzo de 2020, sus entretenidos audiovisuales y su carisma lo destacaron, especialmente por su cercanía con figuras de la farándula peruana, con quienes colaboraba frecuentemente. Esta conexión con los chicos reality contribuyó significativamente a su creciente popularidad.

Su popularidad en TikTok lo llevó a participar en el concurso ‘TikTokers: Los rivales’ del programa ‘Esto es Guerra’, donde hizo equipo con Rosángela Espinoza. La dupla se ganó el cariño del público y se alzó con la victoria, obteniendo un premio de 10 mil soles. El impacto de su participación fue tal que fue convocado para la siguiente temporada del programa, junto a Alejandro Pino ‘El chocolatito’, quien había quedado en segundo lugar en la competencia de TikTok.

En noviembre de 2021, Elías Montalvo vivió un momento alarmante al sufrir una caída desde varios metros de altura durante una secuencia de ‘Esto es Guerra’. El incidente generó gran preocupación por su estado de salud, y requirió su hospitalización. Tras recuperarse, regresó al programa, aunque con una leve lesión en el pie. Durante ese tiempo, Montalvo expresó públicamente su convicción de que estaba protegido por su padre y su abuelo.

Actualmente, Elías Montalvo se ha alejado de la pantalla chica y sus apariciones en televisión son esporádicas. Ha enfocado su carrera en sus redes sociales, donde continúa interactuando con su público, y ha incursionado en la música, según informa Infobae.

Cabe mencionar que él ha declarado que se encuentra vetado de América Televisión. Según sus propias declaraciones, su relación con el canal cambió cuando reveló que tuvo un romance con el productor Peter Fajardo, un hecho que el hombre de televisión nunca confirmó.

¿QUÉ CONFESIONES COMPARTIRÁ ELÍAS MONTALVO EN “EL VALOR DE LA VERDAD”?

Elías Montalvo se sentará en el “sillón rojo” para desentrañar momentos impactantes de su trayectoria profesional, particularmente aquellos vividos durante su participación en “Esto es Guerra”. Entre los temas más álgidos que se tocarán, según un avance del programa, se encuentra la aparatosa caída que sufrió en el reality. Además, se abordará su conflictiva relación con Mario Hart, incluyendo detalles de una supuesta pelea a golpes fuera de cámaras.

Otro punto que muchas personas esperan escuchar es su confesión sobre su “crush” por Hugo García. Esta revelación, que ya había insinuado en 2022 durante una entrevista en el podcast “En tragos”, ha generado gran expectación. En aquella ocasión, Montalvo declaró abiertamente: “Lo voy a decir por qué yo no tengo pelos en la lengua. Mi crush es peruano y es Hugo García. Me parece guapo”. Ahora, en “El valor de la verdad”, no solo reafirmará esta atracción, sino que añadirá un intrigante comentario: “Donde pongo el ojo, pongo la bala”, dejando a la audiencia con la incógnita sobre el alcance de sus sentimientos.