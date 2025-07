Este fin de semana, la farándula peruana vuelve a sacudirse, una vez más, con las candentes declaraciones de Macarena Gastaldo en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. Según la promoción que lanzó el programa, la modelo revelará varios pasajes de su vida privada vinculadas con reconocidos futbolistas, como Luis Advíncula y Gianluca Lapadula, así como controversias con modelos peruanas. Estas confesiones no solo han causado mucha expectativa entre los televidentes, sino también curiosidad por conocer un poco más de la exchica reality, quien se ha caracterizado por tener una personalidad polémica y sincera. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉN ES MACARENA GASTALDO, PRÓXIMA INVITADA DE ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

En medio de las sorpresivas declaraciones de Macarena Gastaldo en ‘El valor de la verdad’ este domingo 13 de julio, los televidentes esperan con mucha expectativa conocer si la modelo se besó con el futbolista peruano Gianluca Lapadula y si mantuvo una convivencia con Luis Advíncula en España. Otras de las confesiones, según los avances del programa, será si agredió a Shirley Arica, además de tocar temas que tienen que ver con Flavia Laos, Austin Palao, Christian Cueva, entre otros. Debido a ello, en los últimos días su nombre ha ganado relevancia entre los internautas, quienes desean conocer un poco más de su vida.

Pues, se trata de una modelo argentina de 32 años que ganó popularidad en nuestro país en 2014, al formar parte del grupo de las ‘Chicas Doradas’ de Mauricio Diez Canseco. Tiempo más tarde integró la agrupación ‘Chicas Bikini Hot’, junto a Alexandra Méndez, conocida como la ‘Chama’, y Julieta Rodríguez. Sin embargo, su nombre se hizo más conocido al ingresar a la décima temporada del desaparecido reality ‘Combate’ y luego a ‘Esto es Guerra’. Aunque su vida no ha estado exenta de polémicas, ya que, en 2017, Gastaldo fue protagonista de un escándalo tras la difusión de un audio en el que insultaba a los peruanos, por lo que fue acusada de racismo.

Actualmente, Macarena Gastaldo, alejada de los programas de competencia, dedica su tiempo a las redes sociales y a su trabajo como influencer, teniendo más de 558 mil seguidores en Instagram y 110 mil en TikTok, donde postea diversos contenidos sobre viajes y moda. De hecho, a través de sus redes sociales comparte momentos con su pareja el empresario Ángel Sánchez, con quien tiene una relación de más de dos años. No obstante, en ocasiones anteriores, la modelo argentina tuvo que aclarar un supuesto vínculo amoroso con ‘Cuevita’, en medio de la controversia entre el futbolista y su expareja, Pamela López. “No sé con qué fundamento aparece mi nombre en un lío ajeno. No tengo nada que ver y no me molesten que estoy tranquila”, escribió.