El cantante británico Robbie Williams anunció oficialmente su esperado debut en el Perú como parte de su gira internacional BritPop, espectáculo con el que recorre distintos países interpretando sus nuevas canciones y los éxitos que marcaron más de tres décadas de carrera. La noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, que durante años esperaron su llegada a Lima.

El artista, considerado uno de los solistas más exitosos del Reino Unido, traerá un show de gran formato y alto nivel de producción. La cita ya tiene fecha, recinto confirmado y detalles sobre la venta de boletos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO EN LIMA?

La presentación está programada para el jueves 24 de septiembre de 2026 en la renovada Arena 1 Park, ubicada en la Costa Verde. El recinto ha sido anunciado como un espacio modernizado y adaptado para albergar espectáculos internacionales de gran magnitud, con infraestructura adecuada para eventos de estándar mundial.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PREVENTA DE ENTRADAS?

La etapa de preventa comenzará el miércoles 25 de febrero y se extenderá hasta el jueves 26 de febrero o hasta que se agote el stock disponible. Durante ese periodo, los compradores que utilicen tarjeta Interbank podrán acceder a un descuento del 15% en el precio de las entradas.

Posteriormente, desde el 27 de febrero, se habilitará la venta regular, que permanecerá activa hasta el día del concierto o hasta que se vendan todas las localidades, según informa RPP.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS Y LAS ZONAS DISPONIBLES?

Platinium | Preventa: S/ 475 - Regular: S/ 545

| Preventa: S/ 475 - Regular: S/ 545 VIP | Preventa: S/ 323 - Regular: S/ 371

| Preventa: S/ 323 - Regular: S/ 371 General | Preventa: S/ 201 - Regular: S/ 231

Estos importes estarán sujetos a disponibilidad hasta agotar existencias.

¿DÓNDE Y CÓMO SE PUEDEN COMPRAR LOS BOLETOS?

La venta estará a cargo de Ticketmaster y podrá realizarse tanto en línea como de manera presencial. En la modalidad virtual, los interesados deberán ingresar a la plataforma oficial, crear una cuenta si aún no la tienen y validar el registro a través de su correo electrónico.

Una vez iniciada la sesión, el sistema asignará automáticamente un turno en una lista de espera o fila virtual antes de acceder al proceso de compra. Este mecanismo organiza el ingreso de usuarios cuando existe alta demanda, evitando la saturación de la página. Cuando llegue su turno, el comprador podrá elegir la zona disponible, seleccionar sus asientos y proceder con el pago correspondiente.

También habrá venta presencial en tiendas Wong de San Borja, Benavides y San Miguel, además de Metro de MegaPlaza. Quienes opten por adquirir entradas físicas recibirán un boleto conmemorativo de edición limitada como recuerdo del evento.

¿QUÉ INCLUIRÁ EL REPERTORIO DE SU GIRA BRITPOP?

El show promete un recorrido por las canciones que consolidaron su carrera como solista tras su salida de Take That. En el setlist figuran temas emblemáticos como Angels, Feel, Supreme y Millennium, además de otros favoritos del público como Let Me Entertain You, Come Undone y Something Beautiful.

El artista es reconocido por su capacidad escénica y su conexión con la audiencia, cualidades que lo han mantenido vigente a lo largo de los años y lo han llevado a competir en cifras históricas dentro de la industria británica.

¿CÓMO SE HA MANTENIDO VIGENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

En la etapa reciente de su carrera, el cantante reforzó su presencia mediática con un documental difundido por Netflix y con la película biográfica Better Man, una producción que narró su vida con un enfoque creativo al representarlo mediante un mono animado. El filme recibió atención internacional y logró nominaciones en importantes premiaciones.

