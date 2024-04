Lucho Cáceres, famoso actor de la escena nacional, ha compartido en redes sociales un video que ha dado que hablar en las últimas horas. En dicho material audiovisual, el cual ha generado indignación, se ve como un sujeto desconocido agrede físicamente a quien sería el portero del edificio donde vive el artista. El intérprete ha pedido compartir la grabación y hacer llegar cualquier información sobre la identidad de dicho hombre que se muestra violento en todo momento. Aquí te contamos mucho más.

VIDEO VIRAL: Lucho Cáceres pide compartir video de sujeto que agredió a portero del edificio donde vive: qué pasó

En la descripción de la publicación, Cáceres cuenta cómo se dieron los hechos. “Por favor si alguien reconoce a este sujeto se agradecerá cualquiera dato para identificarlo y hacer la denuncia. Ha agredido, como se puede ver en el video, el día de hoy al portero del edificio donde vivo por pedirle que mueva su auto ya que obstruía la cochera”.

Luego, el mensaje del actor continúa: “Le ha causado lesiones y se necesita identificarlo, estamos tratando de visualizar la placa del automóvil. Gracias por compartir”.

Como se esperaba, lo denunciado por Cáceres generó todo tipo de reacciones en redes sociales, incluso de algunos famosos, como es el caso de la reconocida actriz Stephanie Orúe. “¿Quién es ese animal salvaje? Vamos a buscarlo a en mancha. A tu conserje un fuerte abrazo ¿Yo digo, y nadie pasaba por ahí en ese momento?”, señaló la artista.

La razón por la que Lucho Cáceres “no se ve” en el Gran Chef Famosos

Lucho Cáceres decidió brindar una entrevista al programa ‘Cinesmero’ que se difunde a través de YouTube, en la cual detalló los motivos por el que le llevaron a rechazar formar parte de “El Gran Chef Famosos”. El artista nacional sostuvo que no podría tener “una falsa alegría” en las grabaciones, pues habrá momentos en que no estará de buenos ánimos.

“Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque debes tener una disposición para estar ahí. En primer lugar; estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido? No es como sentarme a conversar contigo”, dijo.

Asimismo, Hugo Lezama le propuso crear un personaje antagónico dentro del reality de cocina, por lo que Cáceres lo pensó, pero lo rechazó por el momento. “Lo pensé, pero es hacerme el coco y es crearme algo para estar ahí como personaje. Ir a brincar, saltar, no sé...”, agregó a dicho medio.

Por qué Lucho Cáceres rechazó estar en Papa en Apuros

En la entrevista con el canal de YouTube, Lucho Cáceres contó que su personaje más arriesgado durante toda su carrera fue para la serie ‘El día de mi suerte’, la cual se pasó en un país europeo, donde lo aplaudieron por las diversas producciones realizadas en Perú. De esta manera, no dudo en revelar que iba a formar parte de la serie actual del canal de la Avenida San Felipe.

“Hice el casting, me eligieron. Leí (el guion) y era una novela rosa, pero yo estaba contento porque existe esa competencia, porque hay otro canal que está sacando ficción y que sea rosa, no importa. No he visto números, creo que no ha funcionado muy bien, pero que apuesten por otra”, mencionó al principio.

“Yo ya había visto la novela y no era el perfil que me hubiese gustado darle a ese personaje, pero en el casting me lo pidieron. Yo fui con otra propuesta (con ropa suya para la caracterización), pero me dijeron que no, hice mi casting y me eligieron”, detalló.