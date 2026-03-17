El canal ZacaTV dio a conocer públicamente, a través de sus redes sociales, a los nuevos integrantes de “Somos lo que somos”. Giacomo Benavides y su hermano Domenico inician una nueva temporada del podcast con nuevas conductoras que prometen traer más diversión y frescura al streaming. Este lunes 16 de marzo a las 7:00 p.m. se hizo el anuncio oficial que confirmó a Gia Meier, Mafe Delgado y Andrea Noriega como la nueva adición al exitoso programa que pronto retoma su segunda temporada.

"Con mucha ilusión les presentamos a quienes serán parte de esta segunda temporada de “Somos lo que somos”. Un espacio hecho desde el corazón, donde cada historia, cada voz y cada momento nos recuerda la belleza de ser auténticamente quienes somos“, señala el comunicado oficial de ZacaTV.

La cuenta no tardó en llenarse de cientos de comentarios de los fanáticos, quienes recibían con alegría el pronto estreno del programa.

¿Quiénes son las nuevas chicas de Zaca TV?

Las nuevas tres adiciones son conocidas influencers. Gia Meier, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, quien cuenta con 27,3 mil seguidores, es modelo y creadora de contenido. Por otro lado, Andrea Noriega Phillips cuenta con más de 94 mil seguidores en Instagram, es una conocida influencer de moda, estilo de vida y temas variados que también tiene éxito en otras plataformas como Tiktok. Al igual que Mafe Delgado, quien tiene 69,5 mil seguidores en Instagram y le va igual de bien en Tiktok como creador de contenido. En su cuenta podrás encontrar contenido variado desde storytimes, reseñas de comida/bebidas y más.

Tras la polémica salida de Ñengo, Miranda Capurro y Salandela en enero. Giacomo Benavides compartió pequeños avances de lo que sería la nueva temporada, asegurando el retorno de Zaca TV sin dar mayor información. Finalmente, este lunes 16 se conoció la fecha de estreno oficial y las tres nuevas integrantes que vienen a poner un poco de lo suyo en esta nueva edición de ZacaTV.

Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado se unen a Giacomo y Domenico Benavides para la nueva temporada de Somos lo que somos de ZACATV | Foto: Instagram

¿Cuándo estrena la nueva temporada de Zaca TV?

Según lo anunciado, Somos lo que somos iniciará el lunes 23 de marzo a las 11:00 a.m. a través del canal oficial de Youtube, Zaca TV.