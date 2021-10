Este fin de semana largo, todas las personas han planificado viajes y reuniones familiares debido a los días no laborables que ha anunciado el Gobierno de Pedro Castillo, sin embargo, algunas otras tendrán que trabajar el 1 de noviembre, feriado nacional, lo que significaría un pago adicional. A continuación, te contamos de cuánto se trata.

A los trabajadores que laboren durante el 1 de noviembre y no pidan un día de descanso en compensación se les debe pagar el valor del trabajo, realizado en el feriado, con una sobretasa del 100% de ese valor, según indica equipo de abogados HR Legal, de acuerdo a Infobae.

Es decir, además del sueldo que percibe el trabajador por el día laborado, debería recibir dos remuneraciones diarias extras, por el valor del trabajo en feriado, que en este caso es el 1 de noviembre, que se celebra el Día de Todos los Santos.

Un ejemplo sería que, si un trabajador gana S/ 1,200 mensuales, entonces su remuneración diaria equivale a S/ 40 (1200/30 días) por ello, y si labora durante el feriado, la empresa o el empleador debe pagarle S/. 80 adicionales.

“La sobretasa que recibe un trabajador se calcula en función del trabajo realizado. Por ello, no necesariamente se determina en función del valor día, pues la labor puede darse por un tiempo menor”, indica HR Legal.

De igual manera, Infobae añade que en caso el trabajador no vaya a su centro de labores o tome su día libre, la empresa no podrá descontar parte de su sueldo, pues el feriado implica un descanso remunerado. Pero, si el feriado coincide con el descanso semanal obligatorio de un trabajador entonces no habrá un pago adicional.

