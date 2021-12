Dentro de los fuertes de Fortnite a lo largo de los años es, sin duda, sus espectaculares colaboraciones con películas, series y hasta otros videojuegos. Sin embargo, entre lo más destacado de estos acuerdos, los que llevaron a cabo con personajes de Marvel fueron los más esperados y aquí te recordamos los que han estado en el battle royale.

Iron Man, Capitán América y Thor

Los tres pilares de Los Vengadores se hicieron presentes en la isla cuando el mundo estaba enfocado en lo que podía pasar con Infinity War y Endgame. Sin embargo, qué sería de todos estos héroes sin un gran antagonista, por ello, Thanos también fue parte del juego y trajo consigo el guantelete junto a todos sus poderes.

Los Guardianes de la Galaxia y Deadpool

No juntos, pero poco a poco fueron apareciendo. Starlord, Gamora, Groot y hasta Rocket aparecieron cada uno en su momento para completar con el conjunto que navega en el espacio. Más adelante, el esperado Deadpool tuvo su propia serie de retos para ser desbloqueado y más tarde lo acompañó su enemigo: Cable.

X-Men

Los mutantes también tuvieron su momento de aparición, normalmente por separado. Wolverine, Dark Phoenix, Tormenta y Mystique formaron parte del videojuego desarrollado por Epic Games. Aunque la mayoría llegó para ser comprado con paVos, los usuarios pudieron disfrutar de ellos.

Spider-Man, Venom y Carnage

La emoción de “Spider-Man: No Way Home” no pasó desapercibido y Fortnite trajo al trepa muros junto a MJ. Sin embargo, aprovechando la emoción por “Venom: Let Them Be Carnage”, el carismático alienígena llegó junto a su rival para hacer destrozos en la isla del battle royale.

¿Qué personajes de Marvel aparecieron en Fortnite?

Iron Man

Capitán América

Thor

Thanos

Spider-Man

MJ

Daredevil

Black Panther

Deadpool

Ant Man

Black Widow

Starlord

Nick Fury

Rocket

Groot

Eddie Brock y Venom

Carnage

Loki

Gamora

Blade

Dark Phoenix

Wolverine

Doctor Doom

Shang Chi

Capitana Marvel

Taskmaster

Mystique

Silver Surfer

Tormenta

Cable

Domino

Psylocke

She-Hulk

Ghost Rider

NOTA: Es importante mencionar que, por tiempo limitado, estos héroes y villanos estarán disponibles en la Tienda de Objetos de Fortnite.

