Harry Styles es un artista que en cada concierto sorprende, ya sea por el outfit que utiliza, sus distintos momentos que se convierten en virales o por sus canciones que logran sacudir los cimientos del pop. A pesar de que la música del cantante es disfrutada desde hace mucho tiempo, aún continúa sorprendiendo a sus fanáticos y en esta ocasión no ha sido la excepción.

En el nuevo videoclip oficial de su tema “Daylight”, el cantante ha sorprendido a miles de fanáticos al demostrar habilidades nunca antes vistas en él. Hablamos de sus capacidades circenses, las cuales han dejado boquiabiertos a muchos. Cabe señalar que “Daylight” forma parte de su álbum más personal de su carrera: “Harry’s house”.

Styles demuestra sus habilidades para la mímica, los malabares, lanzamiento de cuchillos, equilibrismo, entre otras. Definitivamente una caja de sorpresas que lo destacan como artista en todos los sentidos. Solo le bastaron 3 minutos para demostrar todo lo que podía hacer caracterizado como un personaje de circo.

El tema “Daylight” genera expectativa por lo que puede lograr, debido a lo que el artista consiguió con otras canciones como “Music for a sushi restaurant”, “Late night talking” o “As it was”. Cabe destacar que el último tema mencionado cuenta con el récord total de visitas en su canal oficial de Youtube, superando los 550 millones de reproducciones, según recuerda Los 40.

En apenas las primeras horas de su estreno, “Daylight” ya se encuentra entre las tendencias de lo más visto de Youtube. En la popular plataforma musical ya supera los 3 millones de reproducciones y el público ya dejó algunos comentarios sobre qué le parece el nuevo tema, y en su mayoría son opiniones positivas.

El estreno de la canción “Daylight” también ha significado el recuerdo de otra canción que generó un antes y un después en su carrera musical. Se trata de la canción “Sign of the times”, tema en el que Harry Styles se muestra en su respectivo videoclip volando como si fuera un ave sobre parajes inimaginables. Después de diez años hace lo mismo en su último videoclip.

¿Cuál es la letra de Daylight de Harry Style?

I’m on the roof,

you’re in your airplane seat

I was nose-bleeding,

looking for life out there

Reading your horoscope,

you were just doing cocaine

In my kitchen, you never listen

I hope you’re missing me by now

If I was a bluebird,

I would fly to you

You’d be the spoon

Dip you in honey so I could be sticking to you

Daylight, you got me cursing the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me cursing the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me calling at all times (Uuuh)

Ain’t gonna sleep ‘til the daylight (Uuuh)

Out of New York,

I’m on the comedown speed

We’re on bicycles, saying,

“There’s life out there”

You got the antidote,

I’ll take one to go, go, please

Get the picture,

cut out my middle

You ain’t got time for me right now

If I was a bluebird,

I would fly to you

You’d be the spoon

Dip you in honey so I could be sticking to you

Uuuh

Uuuh

Daylight, you got me calling at all times (Uuuh)

Ain’t gonna sleep ‘til the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me cursing the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me cursing the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me calling at all times (Uuuh)

Ain’t gonna sleep ‘til the daylight (Uuuh)

If I was a bluebird,

I would fly to you

You’d be the spoon

Dip you in honey so I could be sticking to you