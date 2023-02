Shakira y Karol G unirán sus voces por primera vez para lanzar un nuevo tema que será incluido en el álbum de “la bichota”, el cual se estrena el próximo 24 de febrero.

La encargada de confirmar la noticia fue la intérprete de “Provenza” mediante una entrevista que brindó al New York Times. Asimismo, reveló que el título de la canción será “TQG”, que significa “Te quedó grande”.

“Se habían estado enviando otras canciones en los últimos años, pero ninguna les parecía bien. Ahora, con Shakira hablando abiertamente sobre su ruptura, Karol G pensó que podrían compartir otra canción en la que dejase salir su rabia. Cuando Shakira la escuchó, Karol G dice, ‘ella estaba como Oh dios mío, gracias. Los versos reflejan perfectamente cómo me siento ahora mismo’. Completaron la canción juntas y la terminaron”, asegura el medio según las palabras desveladas por la colombiana.

Además, la artista agregó que TQG será un tema que transmitirá al cien por ciento el “girl power” y la hermandad que ellas dos tienen. Según informa Los 40, este será uno de los temas incluidos en el tracklist del nuevo disco de la parcera: “Mañana Será Bonito”.

Con el rumor más que confirmado, ahora el público espera con ansias conocer la letra, pues los últimos lanzamientos de Shakira han hecho referencia a su ex y conociendo a Karol G, no hay dudas que la canción podría tener más de una indirecta, y no solo para Piqué.

Por otro lado, a principios de enero se filtraron unas imágenes de “la bichota” en Barcelona, por lo que se especuló que la filmación del vídeo musical sería en esa ciudad. De ser así, podríamos tener la canción incluso antes del estreno del álbum.