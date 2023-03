Gran conmoción viene generando la filtración de imágenes de Lady Gaga como Harley Quinn en el rodaje de la película ‘Joker: Folie à Deux’. En las fotografías que han saltado a la prensa se puede observar cómo la artista interpretará a la pareja de The Joker en su siguiente secuela. Por ello en esta nota te mostraremos las nuevas e impactantes imágenes de la actriz y cantante.

LAS NUEVAS E IMPACTANTES IMÁGENES DE LADY GAGA CARACTERIZADA COMO HARLEY QUINN

Diversos medios de comunicación que siguen de cerca a los artistas vienen mostrando en sus plataformas digitales las imágenes que se han filtrado de Lady Gaga como Harley Quinn en el rodaje de la película ‘Joker: Folie à Deux’.

En las imágenes que se han filtrado a la prensa se puede observar que la ropa que trae la cantante es una referencia directa al vestuario que utiliza el personaje en la serie animada.

Margot Robbie, quien interpretó anteriormente al personaje para películas como ‘Escuadrón Suicida’ y ‘Aves de Presa’ felicitó a Lady Gaga por su interpretación de Harley Quinn.

“Es un gran honor haber construido una base lo suficientemente sólida como para que Harley ahora pueda ser uno de esos personajes que otros actores intentan interpretar. Y creo que hará algo increíble con eso”.

Estas son las imágenes que se han filtrado de Lady Gaga como Harley Quinn en el rodaje de la película ‘Joker: Folie à Deux’.

Lady Gaga como Harley Quinn en el rodaje de la película ‘Joker: Folie à Deux’. (@gagaimages)

QUIÉN ES LADY GAGA

Lady Gaga es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense nacida y criada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Lady Gaga estudió en la escuela Convent of the Sacred Heart y asistió por un tiempo breve a la Tisch School of the Arts, perteneciente a la Universidad de Nueva York, hasta que abandonó sus estudios para enfocarse en su carrera musical. Fue así como irrumpió en la escena del rock en el Lower East Side de Manhattan y firmó un contrato con Streamline Records hacia fines de 2007. En la época en que trabajaba como compositora para dicha discográfica, su voz llamó la atención del artista Akon, quien la hizo firmar un contrato con Kon Live Distribution.

Lady Gaga adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum debut, The Fame (2008), que incluye los sencillos «Just Dance», «Poker Face», «LoveGame» y «Paparazzi». El disco tuvo éxito comercial —llegó al primer lugar en numerosas listas de éxitos— y buenas críticas.

Tras comenzar su gira The Fame Ball Tour, lanzó el EP The Fame Monster (2009), que contiene las canciones «Bad Romance», «Telephone» y «Alejandro». Su éxito le permitió realizar su gira The Monster Ball Tour, considerada como una de las series de conciertos con mayor recaudación en la historia de la industria musical.

Lady Gaga también hizo televisión protagonizando la quinta temporada de la serie American Horror Story, subtitulada Hotel. Meses más tarde, publicó su quinto álbum de estudio, Joanne (2016), que incluye el tema «Million Reasons». El disco continuó con su racha de números uno en los Estados Unidos y fue promocionado con el documental Gaga: Five Foot Two (2017), una actuación en el Super Bowl LI y su gira Joanne World Tour, la cual debió cancelar a causa de su fibromialgia.

En 2018, Lady Gaga debutó en el cine en la película A Star Is Born, la cual fue un éxito en crítica y taquilla. La banda sonora del filme, que contiene los temas «Shallow», «Always Remember Us This Way» y «I’ll Never Love Again», también logró vasto éxito en ventas. Poco después, inició su residencia de conciertos Enigma en Las Vegas. Posteriormente, lanzó su sexto álbum de estudio, Chromatica (2020), que recibió elogios de la crítica y alcanzó la cima en los conteos semanales de varios países. Del disco se lanzaron como sencillos «Stupid Love» y «Rain on Me», ambos comercialmente exitosos.

Lady Gaga es reconocida por su sentido estético cambiante y extravagante con respecto a la música, la moda, las presentaciones en directo y los videos musicales. Hasta febrero de 2017, la artista vendió 31 millones de álbumes y 150 millones de sencillos, de los cuales algunos figuran entre los más vendidos en el mundo.

Entre los reconocimientos que más destacan en Lady Gaga están trece premios Grammy, diez Billboard Music Awards, tres premios Brit, dieciocho MTV Video Music Awards y un lugar dentro del Salón de la Fama de los Compositores, así como un Óscar, dos Globos de Oro, un BAFTA y dos nominaciones al Emmy.

Lady Gaga figuró, así mismo, consecutivamente como «artista del año» en la revista Billboard y en el cuarto puesto de la lista de VH1 de las «Cien mujeres más grandes de la música», así como en otras listas elaboradas por la revista Forbes y Time, donde la consideran como una de las personas más influyentes del mundo.

Lady Gaga es la fundadora de la empresa de cosméticos y perfumes Haus Laboratories, con la cual lanzó su línea de maquillaje y las fragancias Fame y Eau de Gaga.

Más allá de su carrera como artista, Lady Gaga también se dedica a causas humanitarias y al activismo en favor de la comunidad LGBT. En 2023, aparece en el puesto número 58 de la lista «Los 200 mejores cantantes de todos los tiempos» de la revista Rolling Stone.