Por Redacción EC

En muchos hogares, las mascotas han dejado de ser simples animales de compañía para convertirse en integrantes queridos de la familia. La ausencia de perros, gatos y otras especies deja recuerdos que permanecen en quienes compartieron con ellos momentos de alegría y afecto. Ese lazo emocional ha contribuido a que el Día de Muertos de las Mascotas cobre cada vez mayor relevancia entre quienes desean mantener vivo su recuerdo.

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