La espera terminó y los ojos del planeta entero se posan sobre la cancha del Estadio Azteca. Este jueves arranca el Mundial 2026 con un choque electrizante lleno de historia y pasión. Entérate a qué hora juega la Selección Mexicana el partido de apertura contra Sudáfrica, los antecedentes históricos de este duelo y las señales oficiales de televisión para no perderte ni un solo segundo en toda Latinoamérica.

A qué hora juega México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: Horario país por país

Para que no te pierdas el pitazo inicial del torneo, te presentamos la lista completa con los horarios oficiales confirmados para el jueves 11 de junio, detallados de manera individual para cada país de la región:

México (Centro): 13:00 horas (1:00 PM)

13:00 horas (1:00 PM) Perú: 14:00 horas (2:00 PM)

14:00 horas (2:00 PM) Colombia: 14:00 horas (2:00 PM)

14:00 horas (2:00 PM) Ecuador: 14:00 horas (2:00 PM)

14:00 horas (2:00 PM) Panamá: 14:00 horas (2:00 PM)

14:00 horas (2:00 PM) Argentina: 16:00 horas (4:00 PM)

16:00 horas (4:00 PM) Brasil: 16:00 horas (4:00 PM)

16:00 horas (4:00 PM) Uruguay: 16:00 horas (4:00 PM)

16:00 horas (4:00 PM) Chile: 15:00 horas (3:00 PM)

15:00 horas (3:00 PM) Bolivia: 15:00 horas (3:00 PM)

15:00 horas (3:00 PM) Paraguay: 15:00 horas (3:00 PM)

15:00 horas (3:00 PM) Venezuela: 15:00 horas (3:00 PM)

15:00 horas (3:00 PM) Costa Rica: 13:00 horas (1:00 PM)

13:00 horas (1:00 PM) El Salvador: 13:00 horas (1:00 PM)

13:00 horas (1:00 PM) Guatemala: 13:00 horas (1:00 PM)

13:00 horas (1:00 PM) Honduras: 13:00 horas (1:00 PM)

13:00 horas (1:00 PM) Nicaragua: 13:00 horas (1:00 PM)

13:00 horas (1:00 PM) Cuba: 15:00 horas (3:00 PM)

15:00 horas (3:00 PM) República Dominicana: 15:00 horas (3:00 PM)

¿Qué canales transmiten el partido de México vs. Sudáfrica en vivo?

La cobertura del partido inaugural estará disponible a través de las principales cadenas de televisión abierta, sistemas de cable y plataformas digitales. Al tratarse del debut del anfitrión en el Grupo A, las opciones gratuitas y de paga se han desplegado con fuerza para cubrir todos los dispositivos.

En el país sede, ViX Premium resalta como la única alternativa digital de streaming con los derechos exclusivos para transmitir la totalidad de los 104 encuentros del certamen. Sin embargo, para este duelo de apertura, las facilidades se extienden a la televisión tradicional, permitiendo que millones de hogares sintonicen la transmisión sin costo alguno desde sus salas.

Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en TV y streaming

Si te preguntas cómo acceder a las señales oficiales desde tu televisor o smartphone, el ecosistema de medios ofrece alternativas segmentadas para cada preferencia de consumo.

Televisión Abierta (Gratis): En territorio mexicano, TV Azteca habilitará las pantallas de Azteca Uno y Azteca 7 . Por su parte, Televisa Univision (TUDN) llevará el partido sin costo por el Canal 5 , Canal 9 y Las Estrellas . En el resto de Latinoamérica, canales locales de señal abierta (como América TV en Perú, Telefe en Argentina o Chilevisión en Chile) contarán con derechos para transmitir este compromiso inaugural.Olympics.com+ 1

En territorio mexicano, habilitará las pantallas de y . Por su parte, llevará el partido sin costo por el , y . En el resto de Latinoamérica, canales locales de señal abierta (como América TV en Perú, Telefe en Argentina o Chilevisión en Chile) contarán con derechos para transmitir este compromiso inaugural.Olympics.com+ 1 Televisión de Paga y Streaming: Para Sudamérica (Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay), las plataformas Paramount+ y DGO (el ecosistema digital de DIRECTV / DSports) contarán con la transmisión completa del partido en vivo. Asimismo, los usuarios que posean el plan Disney+ Premium podrán disfrutar de este partido a través de la señal integrada de ESPN.DPL News+ 1

Canales y plataformas oficiales para ver el debut de México en Latinoamérica

El panorama de los derechos de transmisión varía según la zona geográfica, por lo que es vital conocer qué aplicación o canal satelital encender dependiendo de dónde te encuentres:

México: Canales 5 y 7 en TV abierta; app de TV Azteca En Vivo, ViX Premium y tuden.com en plataformas digitales.Olympics.com

Canales 5 y 7 en TV abierta; app de TV Azteca En Vivo, ViX Premium y tuden.com en plataformas digitales.Olympics.com Sudamérica (Perú, Colombia, Argentina, etc.): DIRECTV (DSports) y su app DGO, Paramount+ (cobertura total de los 104 partidos en la región) y Disney+ Premium (transmisión de partidos seleccionados por ESPN). En señal abierta, operadores locales como América TV (Perú) o Televen (Venezuela) emitirán el partido gratis.Blog QTC+ 1

DIRECTV (DSports) y su app DGO, Paramount+ (cobertura total de los 104 partidos en la región) y Disney+ Premium (transmisión de partidos seleccionados por ESPN). En señal abierta, operadores locales como América TV (Perú) o Televen (Venezuela) emitirán el partido gratis.Blog QTC+ 1 Centroamérica y Bolivia: Cadenas de televisión deportiva como Tigo Sports mantendrán la cobertura total en vivo para países como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Bolivia.

Horario de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El espectáculo principal no se limitará únicamente a lo que ocurra con el balón. La ceremonia previa de inauguración artística y cultural arrancará oficialmente una hora y media antes del inicio del partido en la mayoría de las señales televisivas locales.

Este show de apertura promete un despliegue de color, tecnología y música que rendirá homenaje a la herencia cultural de los tres países anfitriones, sirviendo como el marco perfecto justo antes de que ambas escuadras nacionales salten a la cancha del mítico Estadio de la Ciudad de México.

Historial México vs. Sudáfrica: Antecedentes en las Copas del Mundo

Este enfrentamiento cuenta con un precedente muy vivo en la memoria de los aficionados al balompié. Ambas escuadras se midieron exactamente en las mismas circunstancias durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, siendo también el partido inaugural de aquella edición.

En aquel recordado encuentro disputado en Johannesburgo, el marcador final quedó empatado 1-1. El combinado africano abrió la pizarra con un potente disparo de Siphiwe Tshabalala, mientras que el histórico defensor mexicano Rafael Márquez rescató la igualdad para el conjunto azteca en los minutos finales. Aquel compromiso marcó la pauta de un historial mundialista que hoy escribe un nuevo e intrigante capítulo.

Posibles alineaciones del partido inaugural en el Estadio de la Ciudad de México

A falta de los reportes oficiales de último minuto por parte de los cuerpos técnicos, las escuadras se perfilan para saltar al terreno de juego con sus mejores elementos disponibles en busca de los primeros tres puntos del torneo.

La Selección Mexicana saldrá a proponer un esquema ofensivo aprovechando la localía y el impulso de su público en el Estadio Azteca, buscando romper las líneas de un ordenado y veloz conjunto sudafricano que intentará hacer daño mediante transiciones rápidas y contragolpes letales. Las alineaciones definitivas se confirmarán de manera oficial una hora antes del encuentro.

Ficha técnica del México vs. Sudáfrica