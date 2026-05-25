El arranque de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina, pero la fiesta del fútbol compartirá escenario con una estricta estrategia de prevención sanitaria. A solo un mes de que ruede el balón el próximo 22 de junio, el Gobierno de Jalisco ha encendido las alarmas preventivas tras la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual confirma un brote activo de ébola en África Central que ya registra 134 muertes confirmadas en la República Democrática del Congo y Uganda.

Ante la posible llegada de miles de aficionados y comitivas internacionales de las regiones afectadas, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) anunció un despliegue sin precedentes para blindar las principales puertas de entrada al estado y garantizar la seguridad de los asistentes al torneo.

Emergencia sanitaria por ébola activa protocolos en los aeropuertos de Jalisco

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que el estado reforzará de inmediato los filtros epidemiológicos en puntos clave de conectividad internacional. Los objetivos prioritarios de esta vigilancia serán el Aeropuerto Internacional de Guadalajara “Miguel Hidalgo y Costilla”, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y el puerto marítimo de este último municipio tapatío.

Para hacer frente a este reto logístico, las autoridades confirmaron un incremento del 50 por ciento en el personal del Área de Sanidad Internacional en estas terminales estratégicas. El plan contempla pasar de los 15 trabajadores actuales por guardia a un robusto equipo de 30 elementos por turno. Este contingente estará integrado por médicos clínicos, epidemiólogos y personal altamente especializado en vigilancia epidemiológica, quienes se encargarán de aplicar cuestionarios sanitarios y revisiones clínicas obligatorias a pasajeros procedentes de las zonas de riesgo.

“En el estado de Jalisco sí estamos preparados, siempre tenemos un recurso adicional para cualquier tipo de emergencia epidemiológica”, aseguró Pérez Gómez de manera tajante.

Así será el plan de contingencia médica y aislamiento en los estadios

El blindaje sanitario no se limitará a las terminales de transporte; se trasladará directamente a la cancha. Las autoridades sanitarias confirmaron que se mantendrá una vigilancia epidemiológica permanente dentro del inmueble futbolístico de Guadalajara durante el desarrollo de la Copa Mundial 2026.

Para reaccionar ante cualquier contingencia en tiempo real, se desplegarán unidades móviles permanentes y ambulancias especializadas en puntos estratégicos de la ciudad. El equipo incluye una ambulancia de cuidados intensivos, una estándar y una unidad adaptable para terapia intensiva, además de dotar con equipo de protección personal especializado a los cuerpos médicos de respuesta inmediata.

En caso de detectarse un caso sospechoso, Jalisco ya tiene lista la ruta de evacuación y resguardo seguro. Se han habilitado de forma prioritaria áreas de aislamiento en los siguientes centros hospitalarios:

Hospital Civil de Guadalajara (HCG)

Hospital General de Occidente “Zoquipan”

Centro Médico Nacional de Occidente

Clínica 46 del IMSS (delegación Jalisco)

¿Cómo se transmite el ébola y qué tan peligroso es?

Una de las mayores preocupaciones de la población es el nivel de letalidad de la enfermedad. El secretario de Salud advirtió que el virus del ébola puede alcanzar tasas de mortalidad de hasta el 40 por ciento en sus casos más graves. Sin embargo, el funcionario hizo un llamado a la calma al aclarar que su mecanismo de transmisión es radicalmente distinto al de afecciones respiratorias recientes como el Covid-19, la influenza o el sarampión.

Al no transmitirse por el aire, sino por el contacto directo con fluidos corporales de personas con síntomas activos, el riesgo de un contagio masivo y descontrolado disminuye notablemente. “Si fuera una enfermedad de transmisión respiratoria, como el Covid, medidas más extremas podrían aplicar sin lugar a duda”, puntualizó el funcionario jalisciense para matizar la gravedad de los protocolos actuales.

Autoridades exigen disciplina a los asistentes al Mundial

El éxito de este operativo dependerá en gran medida del comportamiento de la ciudadanía y el turismo internacional. Las autoridades de la SSJ hicieron un enérgico llamado a la responsabilidad social de cara a los eventos masivos que albergará el estado.

Héctor Raúl Pérez Gómez enfatizó que se requerirá mucha disciplina y colaboración colectiva, advirtiendo de forma clara que cualquier persona que presente síntomas de alguna enfermedad —de cualquier naturaleza— debe abstenerse por completo de asistir a los estadios o puntos de congregación masiva. La prevención empieza desde el autocuidado de los aficionados locales y extranjeros.