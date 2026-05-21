Resumen

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La aplicación oficial de la FIFA ya está disponible para el Mundial 2026. Conoce la lista de códigos promocionales activos, los trucos para conseguir más sobres gratis y cómo completar tu colección digital sin gastar un sol. (Foto: Panini)
La aplicación oficial de la FIFA ya está disponible para el Mundial 2026. Conoce la lista de códigos promocionales activos, los trucos para conseguir más sobres gratis y cómo completar tu colección digital sin gastar un sol. (Foto: Panini)
Por Paolo Valdivia

Las expectativas terminaron y la fiebre por el Álbum Panini del Mundial 2026 ya se siente en todo el país. Al ser la edición más grande de la historia con 48 selecciones, completarlo de forma física representa una inversión importante para el bolsillo. Por ello, miles de fanáticos han volcado su atención a la versión digital. Si estás coleccionando la app oficial, te contamos cuántos códigos promocionales existen y cómo conseguir figuritas gratis diariamente para avanzar sin gastar un sol.

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