Las expectativas terminaron y la fiebre por el Álbum Panini del Mundial 2026 ya se siente en todo el país. Al ser la edición más grande de la historia con 48 selecciones, completarlo de forma física representa una inversión importante para el bolsillo. Por ello, miles de fanáticos han volcado su atención a la versión digital. Si estás coleccionando la app oficial, te contamos cuántos códigos promocionales existen y cómo conseguir figuritas gratis diariamente para avanzar sin gastar un sol.

¿Cómo funciona el Álbum Virtual Panini 2026?

La aplicación oficial FIFA Panini Collection está disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS, así como en su versión web. A diferencia del formato físico la plataforma digital te permite abrir dos sobres gratis cada 24 horas.

Cada sobre virtual contiene 5 stickers digitales. El juego también incluye retos diarios, trivias y un sistema de intercambio global (Swap Market) para cambiar tus cromos repetidos con usuarios de cualquier parte del mundo de manera inmediata.

¿Cuántos códigos gratis se pueden canjear en la app?

Para acelerar el llenado del álbum digital sin esperar el límite diario, Panini y la FIFA distribuyen códigos promocionales (promocodes) a lo largo del torneo. Actualmente, existen entre 10 y 15 códigos globales activos que se lanzan de manera oficial en redes sociales y mediante marcas aliadas como Coca-Cola.

Al ingresar estos textos en la sección de canje, el sistema te regala un sobre extra por cada código. Es importante tener en cuenta que la aplicación tiene un límite de apertura: solo se permite abrir un máximo de 4 a 5 sobres de regalo por día, por lo que se recomienda guardar los códigos restantes para las jornadas siguientes.

Lista de códigos Panini actualizados para el Mundial 2026

A continuación, recopilamos los principales códigos vigentes que puedes introducir hoy mismo en tu aplicación para reclamar tus recompensas:

FIFA2026: Regala 1 sobre estándar.

Regala 1 sobre estándar. PANINIVIRTUAL26: Otorga 1 sobre conmemorativo.

Otorga 1 sobre conmemorativo. COCACOLA26: Desbloquea un sobre especial de la marca auspiciadora.

Desbloquea un sobre especial de la marca auspiciadora. PLAY2026: Brinda 1 sobre con jugadores destacados.

Brinda 1 sobre con jugadores destacados. START2026: Ideal para cuentas nuevas, otorga un paquete de bienvenida.

Dato: Recuerda revisar el reverso de los stickers físicos o las etiquetas de las bebidas auspiciadoras, ya que suelen incluir códigos numéricos únicos que también otorgan sobres virtuales exclusivos.

Pasos para canjear tus códigos de figuritas gratis

El proceso para sumar más cromos a tu colección digital es sumamente sencillo y te tomará menos de un minuto:

Abre la aplicación FIFA Panini Collection en tu celular o ingresa a la web oficial. Inicia sesión con tu cuenta de FIFA+. Dirígete al menú principal y selecciona la pestaña “Código Promocional” (o el ícono de la llave). Escribe el código respetando las mayúsculas y minúsculas. Presiona en “Canjear” y automáticamente verás reflejado tu nuevo sobre en la sección de apertura.

¿Cuál es el límite diario para abrir sobres gratis en la aplicación?

Para mantener el juego equitativo y estirar la experiencia a lo largo de las semanas previas al Mundial, Panini ha implementado un sistema de control estricto. El límite de apertura es de 4 a 5 sobres diarios, sin importar cuántos códigos hayas canjeado o guardado en tu inventario.

Si intentas abrir un sexto sobre, la aplicación te mostrará un mensaje de bloqueo indicándote que debes esperar hasta el reinicio del servidor al día siguiente. Por ello, la mejor estrategia es acumular tus códigos y administrarlos con paciencia jornada tras jornada.

Trucos para conseguir sobres gratis en Panini 2026 sin pagar

Además de los códigos universales, existen dinámicas dentro de la aplicación que la mayoría de usuarios pasa por alto y que te permitirán avanzar mucho más rápido: