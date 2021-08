Como cada semana, Netflix nos trae lo mejor en series para el placer de sus millones de suscriptores alrededor del mundo. En este caso, las maratones estarán a la orden del día a medida que los títulos lleguen a la plataforma; ‘Clickbait’ y ‘Edens Zero’ son de los estrenos más esperados.

Clickbait | 25 de agosto

Tony Ayres y Christian White crean ‘Clickbait’ como una propuesta en ‘thillers’. Protagonizada por Adrian Grenier, esta historia nos cuenta cómo las redes sociales se pueden tornar en un lugar muy oscuro y capaz de poner en peligro a sus distintos usuarios. Un video bajo el título de “Abuso de mujeres. Al llegar a los 5 millones de visualizaciones moriré” pondrá en jaque a la familia de Nick Brewer.

Despiértate | 25 de agosto

La serie polaca inspirada en la novela de Katarzyna Berekina Miszczuk llega a Netflix en los próximos días para contarnos la historia de Julka, una mujer que padece de amnesia luego de sufrir un accidente. Al haber sido dada de alta, esta dudará sobre todo lo que ha vivido todo ese tiempo de internada.

Post Mortem: Nadie muere en Skarnes | 25 de agosto

Ahora desde Noruega, Europa sigue alimentando el catálogo de la gran ‘N’ roja con ‘Post Mortem: Nadie muere en Skarnes’. Una mujer que creían muerta, ahora despierta en busca de sangre, un negocio que podría beneficiar a su familia, dueña de una funeraria y en peligro de quebrar.

Edens Zero | 26 de agosto

Para los fanáticos del anime, ‘Edens Zero’ llega como una de las novedades en la plataforma de streaming. Su inspiración en Hiro Mashima es evidente, en la que será la historia de Shiki, un muchacho de Granbell, el reino de los sueños. Una bella joven y su gato llegarán a su vida y podrían significar problemas.

