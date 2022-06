Neymar es uno de los futbolistas más importantes del mundo. No solo por lo que genera dentro del campo, sino también fuera. Sin embargo, no estaría pasando por su mejor momento ya que según prensa española, el PSG no lo quiere para la próxima temporada.

Según el medio RMC, el PSG ya le comunicó a Neymar (30 años) que no contará con él para la temporada que viene.

Neymar: ¿por qué el PSG ya no lo tendría en cuenta?

Uno de los puntos más importantes, según indica la prensa española, es que el club está buscando una reforma total en su plantilla, que ya tiene a Mbappé como figura principal tras su renovación y no al Real Madrid.

Por otro lado, la directiva del PSG no estaría muy contenta con algunos comportamientos del siempre polémico Neymar.

El diario “El País” asegura que una de las razones es que Neymar no entrena como debería. “A Neymar no le gusta entrenarse, ha jugado con tres o cuatro kilos de más durante años. Pero en la competición ha sido el atacante más honrado del equipo, el que más ha corrido para ofrecerse y para defender”, indica el citado medio.

Asimismo, Neymar ha decepcionado en la cancha porque no ha mostrado el nivel que se espera de un jugador como él que tiene un contrato multimillonario que fue renovado en el 2021 hasta el 2025.