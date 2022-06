Se viene el último capítulo de One Piece antes del mayor parón de su historia, el cual permitirá a Eiichiro Oda preparar el arco final. En el 1052, el almirante Ryoukugyu, que nunca antes se había visto, apareció en Wano para atrapar a Robin. ¿Qué pasará en el capítulo 1053?

Aquí te vamos a dar todos los detalles para que no te pierdas el último capítulo del manga, pero antes importante recalcar que después de 1053, no habrá One Piece hasta dentro de cuatro semanas. No se sabrá nada hasta el domingo 24 de julio, justo dos días después del 25 aniversario de One Piece y una semana del estreno de la película One Piece RED.

One Piece: ¿cuándo y a qué hora se estrenará el capítulo 1053?

El capítulo 1053 de One Piece estará disponible el próximo domingo 19 de junio desde las 17:00 horas de España.

Desde ese momento el capítulo estará gratis y disponible en español en la web Manga Plus.

Horarios del capítulo 1053 de One Piece