En la larga historia de los Oscar, hay artistas legendarios como Marilyn Monroe, Cary Grant o Kirk Douglas, que no han podido ganar la ansiada estatuilla por sus interpretaciones, aunque Grant y Douglas recibirían posteriormente el Oscar honorífico por sus trayectorias.

Esta práctica continúa sucediendo en la actualidad, y un buen ejemplo de ello es el reciente reconocimiento a la carrera de Samuel L. Jackson, quien resulta increíble que no hubiera ganado aún ninguno.

El listado de artistas nominados y que aún no ganan un Oscar podría seguir aumentando, por lo que les presentamos algunos actores y actrices que aún no se han llevado a casa una estatuilla y que se espera que ganen en algún momento.

Glenn Close

El caso de Close es uno de los más escandalosos, puesto que ha sido nominada hasta en ocho ocasiones y no ganó en ninguno.

Las películas que le valieron una nominación son: “The World According to Garp”, “The Big Chill”, “The Natural”, “Fatal Attraction”, “Dangerous Liaisons”, “Albert Nobbs”, “The Wife” y “Hillbilly Elegy”.

Los espectadores esperan más su reacción ante la derrota que la propia victoria. Sin embargo, estas situaciones han sido tomadas con mucho humor por la actriz.

Bradley Cooper

El norteamericano ha sido nominado en cuatro ocasiones por sus interpretaciones en “Silver Linings Playbook”, “American Hustle”, “American Sniper” y “A Star is Born”.

Además de sus cuatro nominaciones como actor, también ha competido en otras cinco categorías por su rol como productor, director y guionista.

En la edición de este año, Cooper podría conseguir el reconocimiento que se merece por su actuación en “Nightmare Alley” (El Callejón de Las Almas Perdidas), filme de Guillermo del Toro que opta a cuatro premios.

Amy Adams

Otra actriz que ha sido nominada reiteradas veces y que aún no logra una victoria es Amy Adams, quien perdió en seis oportunidades.

Obtuvo sus nominaciones gracias a su estupenda actuación en “Junebug”, “Doubt”, “The Fighter”, “The Master”, “American Hustle” y “Vice”.

Johnny Depp

Independientemente de las polémicas que rodean al actor en los últimos años, lo cierto es que Depp tiene una filmografía brillante.

El estadounidense recibió tres nominaciones por “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”, “Finding Neverland” y “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”.

Annette Bening

Aunque el caso de otras nominadas en cuatro oportunidades como Saoirse Ronan o Michelle Williams es llamativo de por sí, aún lo es más el de Annette Bening.

Durante las décadas de trabajo en la industria cinematográfica, la actriz solo ha sido nominada cuatro veces por “The Grifters”, “American Beauty”, “Being Julia” y “The Kids Are All Right”.

Ethan Hawke

El norteamericano fue nominado en cuatro ocasiones diferentes por sus grandiosos trabajos como actor en “Training Day” y “Boyhood”, y por su labor en el guión adaptado de “Before Sunset” y “Before Midnight”. No obstante, no ganó en ninguna categoría.

Sigourney Weaver

La actriz puede presumir de tener una excelsa carrera, pero no de llevarse a casa alguna estatuilla en tres oportunidades por sus interpretaciones en “Aliens”, “Working Girl” y “Gorillas in the Mist”.

Willem Dafoe

El estadounidense tuvo cuatro ocasiones de saborear la victoria, tras ser nominado por sus actuaciones en “Platoon”, “Shadow of the Vampire”, “The Florida Project” y “At Eternity’s Gate”.

Fuente: Cinemanía

Conforme a los criterios de Saber más

VÍDEO RECOMENDADO:

Saltar Intro |Tráiler de "Belfast". (Fuente: Universal Pictures)