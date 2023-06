Pep Guardiola es una de las piezas fundamentales dentro del plantel del Manchester City, que consta de varias estrellas del fútbol mundial. El estratega español ha realizado un papel importante desde el banquillo y los resultados han dado sus frutos.

Tras la obtención del título de la Champions League, los citizens completaron el triplete; es decir, conseguir los tres títulos más importantes de la temporada para un club europeo.

¿Qué mensaje envió Pep Guardiola a Real Madrid?

Tal y como recoge Semana, Guardiola le puso algo de picante al nuevo galardón del Manchester City y mandó un contundente mensaje al máximo ganador de la UEFA Champions League, Real Madrid.

“Da la sensación de que ya está, el trabajo está hecho, no nos queda nada por ganar, pero después de unas vacaciones volveremos. Que el Madrid no se confíe, solo estamos a 13 de ellos. Vamos a por ellos”, expresó el entrenador de manera sarcástica e irónica.

Con este título, Pep Guardiola logró ganar la “Orejona” con dos equipos diferentes. Ya lo había logrado en 2009 y 2011 con Barcelona; y ahora, luego de siete temporadas en Manchester City, por fin desbloqueó este logro.

“Estoy cansado, tranquilo y satisfecho, ¡pero cómo de difícil de ganar es este maldito trofeo. No podía pasar de otra manera, lo sabíamos. En la primera parte estábamos nerviosos. Teníamos que tener paciencia. Esta competición puede ir para un lado o para otro, pero estábamos ahí y estaba escrito en los astros, el trofeo es para nosotros”, manifestó el popular ‘Pep’.

Después de la victoria, Guardiola declaró que luego de ganar el triplete toca festejar y no pensar inmediatamente en la próxima campaña. “Por el momento, no tengo la suficiente energía para pensar en la próxima temporada. Ganar esta competición y conseguir el triplete es tan difícil que la manera hoy no importaba. Lo que importaba era ganarla”, sostuvo.

¿Que dijo Pep Guardiola sobre la actuación de su rival, Inter, en la final?

El título le costó bastante a los citizens, ya que se presagiaba un resultado abultado y contundente. Sin embargo, los de Manchester recién encontraron el gol del triunfo en el segundo tiempo, tras una genialidad del futbolista español Rodrigo Hernández, quien de larga distancia remató al arco por el único lado que el balón podía ingresar.

Además, a pesar del temible ataque con el que cuenta el City, encabezado por Erling Haaland, solo realizó 7 rematas al arco contrario, a diferencia de Inter de Milan que fue más contundente y llegó en 14 ocasiones, el doble que su rival. Los italianos también fueron los que más pegaron con 17 faltas y 3 amarillas, sobre 11 faltas y dos amonestaciones.

Debido a este motivo, el técnico del City felicitó a su rival. “Debo felicitar al Inter por el partido. Sabemos cómo se sienten porque lo vivimos hace dos años cuando perdimos la final contra el Chelsea. No hay palabras para explicar ese dolor”, resaltó.

También aprovechó para agradecer al propietario del club inglés, quién confió en él a pesar de que en las primeras temporadas los resultados no se le daban. “Después de no conseguir la Champions te pueden echar y esa es la fuerza de este club”, comentó en rueda de prensa.

A pesar que muchos destacan su increíble trayectoria, y no es para menos, ya que es considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol, Guardiola manifestó con toda humildad lo siguiente: “No me considero nada especial por haber ganado y si pierdo no me siento un perdedor”.