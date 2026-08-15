Cancelar una deuda suele generar alivio, pero al revisar Infocorp después de realizar el pago, algunas personas descubren que el crédito todavía aparece registrado. Esta situación puede generar dudas, especialmente cuando se busca acceder a un préstamo, una tarjeta o cualquier otro producto financiero en el futuro. Sin embargo, que la obligación continúe figurando no significa necesariamente que exista un saldo pendiente, ya que el historial conserva los créditos y sus cambios pueden demorar en reflejarse de manera inmediata al momento de revisarlo. Por ello, es importante saber cómo interpretar el reporte y qué hacer si los datos no coinciden con la situación financiera actual de forma adecuada. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ UNA DEUDA PAGADA PUEDE SEGUIR APARECIENDO EN INFOCORP?

El reporte crediticio no está diseñado para borrar automáticamente una obligación después de que esta fue cancelada. Según Equifax - Infocorp, “haber cancelado una deuda no elimina ese antecedente; lo que debe cambiar es el estado de la obligación”. Por ello, que un crédito continúe listado no quiere decir, por sí solo, que el consumidor mantenga un saldo pendiente. El registro permite conocer cómo se comportó anteriormente una determinada obligación financiera.

Además, las entidades financieras envían periódicamente información a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esto significa que el pago puede no verse reflejado de inmediato, debido a que la modificación aparecerá cuando la institución incorpore el cambio en su siguiente reporte. Por esta razón, conviene esperar la actualización antes de asumir que existe un error.

/ Anna Bizon

¿QUÉ DEBES REVISAR CUANDO YA PAGASTE?

Más que esperar que el crédito desaparezca, lo importante es comprobar que sus datos hayan sido modificados correctamente. El consumidor debe verificar que no figure un monto pendiente y que la obligación aparezca con una condición acorde con el pago realizado. También es útil revisar la fecha de actualización de la información registrada.

María Chirinos, gerente de Ventas Personales de Equifax – Infocorp, recomienda revisar el reporte antes de pedir un nuevo financiamiento, porque esa comprobación permite detectar posibles errores y buscar su corrección antes de que una entidad evalúe una nueva solicitud, según informa Infobae.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES CONSERVAR DESPUÉS DEL PAGO?

El comprobante de la operación es una prueba importante si posteriormente surge alguna diferencia en el registro. Si la deuda fue cancelada por completo, también conviene pedir a la entidad financiera una carta de no adeudo, documento que permite respaldar que ya no existen obligaciones pendientes. Estos documentos pueden ser útiles para sustentar cualquier reclamo posterior ante la entidad.

Foto: Istock.

¿QUÉ HACER SI LA DEUDA SIGUE FIGURANDO COMO PENDIENTE?

Si transcurrió el periodo correspondiente para la actualización y el reporte todavía muestra un saldo, el primer paso es comunicarse con la entidad que otorgó el crédito. Allí se puede confirmar si el pago fue procesado y comunicado correctamente.

Equifax señala que, cuando los datos no corresponden con la situación real, el consumidor puede solicitar formalmente su rectificación. La empresa también recomienda actuar ante cualquier inconsistencia, pues “puedes solicitar formalmente la rectificación de los datos reportados”. Así, el objetivo no es eliminar el historial, sino conseguir que este refleje de manera correcta la situación financiera actual.

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