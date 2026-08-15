¿Pagaste una deuda y todavía apareces en Infocorp? Esto explica por qué ocurre | Foto: Pexels
¿Pagaste una deuda y todavía apareces en Infocorp? Esto explica por qué ocurre | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Cancelar una deuda suele generar alivio, pero al revisar Infocorp después de realizar el pago, algunas personas descubren que el crédito todavía aparece registrado. Esta situación puede generar dudas, especialmente cuando se busca acceder a un préstamo, una tarjeta o cualquier otro producto financiero en el futuro. Sin embargo, que la obligación continúe figurando no significa necesariamente que exista un saldo pendiente, ya que el historial conserva los créditos y sus cambios pueden demorar en reflejarse de manera inmediata al momento de revisarlo. Por ello, es importante saber cómo interpretar el reporte y qué hacer si los datos no coinciden con la situación financiera actual de forma adecuada. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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