Por qué Cristian Rivero considera “poderosa” a Gianella Neyra tras elección de las 50 mujeres más poderosas del Perú de FORBES

Forbes Perú destacó a Renata Flores como una de las mujeres más poderosas del Perú del 2022. Sin embargo, hace poco la revista de negocios y estilo de vida dio a conocer en su octava edición, para agosto-septiembre del 2023, un nuevo listado que incluye a varias figuras del espectáculo peruano, en la que se encuentra la actriz Gianella Neyra. Ante ello, Cristian Rivero utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

¿POR QUÉ CRISTIAN RIVERO CONSIDERA “PODEROSA” A GIANELLA NEYRA?

Cristian Rivero publicó mediante su Instagram un fragmento de la entrevista que concedió a Verónica Linares en su programa que se transmite por YouTube, en la cual dio a conocer la razón por la que considera “poderosa” a Gianella Neyra.

“Sin Gianella no existo. Ella me ordena, me da calma, me ha hecho crecer como persona. Quizás al día de hoy sería un mar de ansiedades, es la que me da ese empujón a hacer cosas. Además, me apoya en todos estos temas que se me presentan”, dijo el conductor de televisión.

Es importante mencionar que Gianella Neyra y Cristian Rivero son una de las parejas más estables y queridas del espectáculo en nuestro país, pues han logrado construir una sólida familia desde hace casi 10 años.

¿QUÉ OTROS RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES TIENE GIANELLA NEYRA?

En su faceta de actriz, Gianella Neyra, ha recibido diversos premios a nivel nacional. Sin embargo, en el mercado internacional, donde la competencia resulta más dura, logró competir en los siguientes eventos:

Premios Platino (2020): Preseleccionada en la categoría mejor interpretación femenina por la comedia ‘Recontraloca’, dirigida por Giovanni Ciccia.

Preseleccionada en la categoría mejor interpretación femenina por la comedia ‘Recontraloca’, dirigida por Giovanni Ciccia. IV Premios Platino del Cine Iberoamericano (2017): Nominada a mejor actriz por la película ‘Siete Semillas’, dirigida por Daniel Rodríguez Risco y protagonizada por Carlos Alcántara.

Nominada a mejor actriz por la película ‘Siete Semillas’, dirigida por Daniel Rodríguez Risco y protagonizada por Carlos Alcántara. Premios Emmy Internacional (2008): Nominada a mejor comedia por ‘Mi problema con las mujeres’ (2006-2007), junto a sus compañeros de reparto Giovanni Ciccia, Vanessa Saba, Melania Urbina, entre otros.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA LISTA DE “LAS 50 MUJERES MÁS PODEROSAS DE PERÚ?

A continuación, te presentamos el listado de “Las 50 mujeres más poderosas de Perú”: