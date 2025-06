Los feriados son mucho más que simples días libres en el calendario; representan una pausa necesaria en la rutina que permite a las personas desconectarse del trabajo, recargar energías y dedicar tiempo a lo que a veces se posterga: la familia, el descanso o incluso uno mismo. En medio del ritmo acelerado de la vida diaria, estos momentos de respiro contribuyen al bienestar físico y mental, y también fortalecen el tejido social al brindar oportunidades para compartir tradiciones, celebrar fechas importantes o simplemente relajarse.

A propósito de ello, en esta nota te vamos a contar el motivo por el que este domingo 20 de junio es feriado, según lo oficializado por El Peruano.

El 29 de junio de 2025 se conmemora el Día de San Pedro y San Pablo, también conocido como el Día del Pescador, una fecha con gran peso en la tradición religiosa y cultural del país. Sin embargo, al coincidir con un domingo, su efecto como feriado pasará desapercibido para buena parte de la población trabajadora.

No obstante, en sectores como la salud, por ejemplo, las labores suelen continuar sin pausa, algunos empleados podrían recibir ese día como descanso adicional, dependiendo de la política interna de cada organización.

La fecha del 29 de junio está establecida como feriado nacional y abarca tanto al sector estatal como al privado. No obstante, al coincidir con un día domingo este año, en la práctica no implicará una jornada extra de descanso para la mayoría, ya que muchas personas no laboran ese día.

En contraste, quienes sí presten servicios durante esa jornada, particularmente en actividades que no se detienen como salud, seguridad o atención al público, podrán recibir pagos adicionales, según lo estipulado por la ley.

Día de San Pedro y San Pablo: ¿quiénes fueron y por qué se les conmemora este 29 de junio?

Esta fecha conmemora la solemnidad conjunta de ambos apóstoles y testigos de Jesús.| Foto: difusión

Esta fecha conmemora la solemnidad conjunta de ambos apóstoles y testigos de Jesús. Tal y como dice la Biblia, Simón fue bautizado por Jesús de Nazaret como Pedro, el primer discípulo del hijo de Dios y elegido el primer Papa de la iglesia católica. Antes de convertirse en discípulo de Jesús fue pescador de profesión. Su actividad cotidiana hizo que Jesús le encomendara la misión de ser “pescador de hombres”. Por este motivo, Pedro es considerado “Patrono de los Pescadores”.

Asimismo, Cristo renombró a Pedro como la “roca” de la Iglesia y le dijo las siguientes palabras: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, frase que se puede apreciar en el texto bíblico Mateo 16,16. Posterior a ete hecho, Pedro aceptó la misión con humildad hasta el día de su muerte como mártir.

Por otra parte, en sus inicios, San Pablo fue perseguidor de cristianos cuando era conocido como Pablo de Tarso. Posteriormente, se convirtió al cristianismo y cambió de nombre con el que lo conocemos en la actualidad. San Pablo es considerado como el “Apóstol de los Gentiles”.

Pablo fue considerado como un modelo de evangelización por todos los católicos, puesto que luego de encontrar en su camino a Jesucristo, se entregó a la causa del Evangelio.