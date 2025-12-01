Astronómicamente, el firmamento es la bóveda celeste que despierta mayor curiosidad y cierto escepticismo a la vez, pero sobre todo cuando se producen impresionantes eventos celestiales como lo es el afamado eclipse solar. En ese sentido, hoy llama la atención que la NASA confirme la ocurrencia de dicho fenómeno, y hacia el 2027 cambiando de manera drástica y durante mayor tiempo, la apariencia de uno de los dos objetos más grandes observados en firmamento.

EL ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO DEL SIGLO XXI Y LA CARACTERÍSTICA QUE LO HACE ESPECIAL

El tiempo transcurre, y la NASA continúa brindando detalles entorno a los eclipses solares que se manifiestan en firmamento cada cierto periodo, siendo en este caso puntual y particular, aquel que de manera total e histórica, estará registrándose a mediados de 2027.

De acuerdo a la información precisada oficialmente, dicho fenómeno astronómico podrá apreciarse desde la península ibérica, cruzando el estrecho de Gibraltar de oeste a este, y cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante aproximadamente 6 minutos con 22 segundos.

La fecha dada a conocer corresponde al 2 de agosto de 2027 cuando el eclipse solar total más largo del siglo XXI, termine registrándose en los firmamentos de países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, mientras la ciudad egipcia de Luxor llama la atención por ser el lugar donde alcanzará su máximo apogeo.

Cabe resaltar, según lo precisa la propia NASA, que el 16 de julio de 2186 ocurrirá el mismo fenómeno, pero en esa oportunidad alcanzando los 7 minutos y 29 segundos para llegar a convertirse en el de mayor duración de la historia, extendiéndose así por tanto Colombia como Venezuela y Guyana.

ESTAS SON LAS RECOMENDACIONES QUE DEBES SEGUIR PARA OBSERVAR CON SEGURIDAD CUALQUIER ECLIPSE SOLAR

A través del firmamento, cierta cantidad de países del mundo cuenta con el privilegio de convertirse en el epicentro de recorridos que abarcan varias ciudades cuando el eclipse solar parcial, total o anular, se encuentra en movimiento, tal y como lo refiere la NASA siendo la reconocida agencia estadounidense que al respecto, brinda recomendaciones básicas a fin de que podamos disfrutarlo sin dañar nuestra salud ocular.

En ese sentido, puntualiza precisamente que si por ejemplo, observas de manera directa al ‘astro rey’, y sin la protección adecuada, ello puede llegar a originarte afecciones que a su vez provocan cataratas, fotoqueratitis, Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), visión borrosa e incluso ceguera.

A propósito de venideros eclipses como el total más largo del siglo XXI previsto para el 2 de agosto de 2027, la NASA te recomienda que como parte de las normas de seguridad difundidas, las personas beneficiadas lo aprecien colocándose gafas de visualización solar o visor solar de mano (norma internacional ISO 12312-2) durante el tiempo que se prolongue el fenómeno astronómico.

Teniendo en cuenta la protección de la salud ocular, la agencia norteamericana te comparte los siguientes tips y recomendaciones a considerar para lograr una óptima observación del evento sideral y máxima experiencia:

Observa el Sol a través de anteojos para eclipses o de un visor solar de mano durante las fases parciales antes y después de la totalidad .

. No observes el Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras las gafas o el visor estén protegiéndote porque los rayos solares concentrados podrían quemarlos mediante el filtro y finalmente causarte lesiones oculares graves.

Observa el eclipse directamente, y sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurece completamente la cara brillante del Sol, durante el breve y espectacular período conocido como totalidad .

. Tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad, inmediatamente debes volver a ponerte los anteojos para eclipses o usar un visor solar de mano.

Resulta importante mencionar y destacar a la vez gracias a información compartida por parte de la NASA, y en relación a los eclipses como tal, que estos son los siguientes tipos que estarán manifestándose en firmamento hasta el venidero 2026, y tras el ocurrido parcialmente el 21 de setiembre: