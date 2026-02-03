¿WhatsApp empezará a cobrar? Esto es lo que se sabe hasta el momento

En los últimos días, diversos rumores han generado preocupación entre los usuarios de WhatsApp, especialmente aquellos que utilizan grupos de forma cotidiana. La posibilidad de que la aplicación empiece a cobrar por esta función ha tomado fuerza tras la aparición de anuncios y filtraciones en versiones beta, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si el servicio gratuito está llegando a su fin.

¿WhatsApp comenzará a cobrar por usar grupos?

Hasta el momento, WhatsApp no cobra por crear ni utilizar grupos, y no existe un anuncio oficial por parte de Meta que confirme un cambio en este aspecto. Los grupos siguen funcionando de manera gratuita y forman parte de las funciones básicas de la aplicación, sin restricciones ni pagos obligatorios.

El origen del rumor se encuentra en filtraciones detectadas en versiones beta de WhatsApp para Android, donde se hallaron referencias a posibles suscripciones de pago y variantes de la app con y sin anuncios. Estos indicios fueron difundidos por portales especializados, lo que provocó interpretaciones erróneas sobre un supuesto cobro por el uso de grupos.

¿Qué impacto tienen los anuncios en WhatsApp?

Meta ha comenzado a introducir anuncios en secciones como Estados y Canales, una novedad que no afecta directamente a los chats privados ni a los grupos. Esta estrategia busca monetizar la plataforma sin alterar las funciones principales de mensajería, que continúan operando sin publicidad.

¿Existirá una suscripción para eliminar anuncios?

Las filtraciones apuntan a que WhatsApp estaría evaluando una suscripción opcional, con un precio estimado cercano a los 4 euros o 4 dólares mensuales, que permitiría eliminar los anuncios de ciertas secciones. Esta opción no sería obligatoria y no condicionaría el acceso a los grupos ni a la mensajería básica.

¿WhatsApp dejará de ser gratis en el futuro?

Por ahora, todo indica que WhatsApp mantendrá su versión gratuita, apostando por un modelo mixto que combine anuncios y servicios opcionales de pago. No hay confirmación oficial de que los grupos pasen a ser una función de pago ni de que se limite su uso para los usuarios gratuitos.

¿Habrá que pagar por los grupos de WhatsApp?

En conclusión, no hay evidencia oficial de que WhatsApp vaya a cobrar por los grupos. Los rumores actuales se basan en pruebas internas y funciones en desarrollo que aún no han sido anunciadas formalmente por Meta (Excepto las suscripciones de IA). La aplicación sigue siendo gratuita en sus funciones esenciales, y cualquier cambio importante será comunicado de manera oficial a los usuarios.