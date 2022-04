PlayStation busca mantener contentos a sus millones de usuarios suscritos a su servicio de PS Plus, por lo que cada mes obsequia videojuegos de manera gratuita. A continuación, te contamos los títulos que están disponibles para este mes de abril.

Todos los miembros suscritos a PlayStation Plus pueden descargar y disfrutar en PS4 o PS5 (mediante retrocompatibilidad) de todos los juegos gratuitos. Además, los títulos serán de los jugadores sin límite alguno, siempre y cuando mantengan la suscripción activa.

Estos son los videojuegos que estarán disponibles desde el 5 de abril hasta el 3 de mayo:

Hood: Outlaws & Legends | PS4 y PS5

Puedes descargarlo aquí.

Bob Esponja | PS4

Puedes descargarlo aquí.

Slay the Spire | PS4

Puedes descargarlo aquí.

Twogether: Project Indigos | PS4

Puedes descargarlo aquí.

¿Cómo obtener los videojuegos gratuitos de PS Plus?

Para reclamar los juegos que ofrece PS Plus, puedes acceder a la web oficial de PS Store, iniciar sesión en PlayStation Network y agregar los juegos a la biblioteca.

Otra opción es ingresar desde las consolas a la PS Store y hacer lo mismo en la biblioteca de juegos.

Recompensas adicionales para jugadores de PS5 con PlayStation Plus Collection

Si eres suscriptor de PS Plus en PS5, posees un beneficio extra en el que podrás adquirir 20 videojuegos del catálogo de PS4, cada uno de ellos retrocompatibles con la nueva consola de Sony, teniendo mejoras en la calidad gráfica y tiempos de carga reducidos.

En la lista encontramos juegos como Bloodborne, Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: A Thief’s End. Asimismo, también están disponibles juegos third party como Batlefield 1, Batman: Arkham Knight, Resident Evil 7: Biohazard o Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, entre otros.

Precio de la suscripción a PS Plus

Suscripción a PS Plus por 1 mes: 6,99 dólares

Suscripción a PS Plus por 3 meses: 16,99 dólares (5,67 dólares/mes)

Suscripción a PS Plus por 12 meses: 39,99 dólares (3,34 dólares/mes)

Conforme a los criterios de Saber más

VÍDEO RECOMENDADO:

Saltar Intro |Tráiler de "House of the Dragon". (Fuente: HBO Max)