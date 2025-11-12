La madrugada del miércoles 12 de noviembre se registró una de las tragedias más graves del año en Arequipa. Un bus interprovincial de la empresa Llamosas cayó a un abismo en el sector de Ocoña, en la carretera Panamericana Sur. La unidad, que se dirigía hacia la Ciudad Blanca con cerca de 60 pasajeros, terminó completamente destruida tras despistarse en una zona de alto riesgo.

Las autoridades han confirmado decenas de fallecidos y heridos, mientras los equipos de rescate, conformados por bomberos, agentes policiales y pobladores, trabajan desde las primeras horas para recuperar los cuerpos y trasladar a los sobrevivientes a distintos centros médicos de la región.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE?

El siniestro ocurrió en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, una zona peligrosa que bordea el río Ocoña. El bus de dos pisos se dirigía desde Chala, en la provincia de Caravelí, hacia la ciudad de Arequipa. Según los reportes preliminares, la unidad habría chocado frontalmente con una camioneta blanca antes de desbarrancarse. El impacto habría hecho que el conductor perdiera el control, provocando la caída del vehículo a un abismo de más de 200 metros.

¿CUÁL ES EL BALANCE DE VÍCTIMAS Y HERIDOS?

El gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, informó que hasta el momento se contabilizan 37 fallecidos. Además, se registran 26 personas heridas, distribuidas de la siguiente manera:

14 pacientes trasladados al Hospital de Camaná.

12 personas atendidas en el Centro de Salud de Ocoña.

3 heridos referidos al Hospital Regional Honorio Delgado en Arequipa para recibir atención especializada.

Entre los pacientes evacuados figuran una menor de 8 años y una mujer de 30 años identificada como Elizabeth Lunasco Quintana.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA?

El jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, confirmó que el conductor de la camioneta implicada en el choque, Henry Bandi Rey Apaclla Ñaupari (35), dio positivo a una prueba cualitativa de alcohol. Actualmente permanece hospitalizado en Camaná bajo custodia policial mientras se esperan los resultados del examen cuantitativo que determinará su nivel de alcohol en la sangre, según informa el diario La República.

Seis heridos permanecen en el Hospital Honorio Delgado tras caída de bus interprovincial.

¿HUBO ACCIDENTES SIMILARES EN LA ZONA?

Esta parte de la Panamericana Sur ha sido escenario de otras tragedias. En febrero de 2018, un bus de la empresa Rey Latino se despistó y cayó en una zona cercana, también junto al río Ocoña, causando la muerte de más de 35 personas. Este nuevo accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos de este tramo carretero y la urgencia de reforzar las medidas de seguridad vial.

¿QUÉ NÚMEROS DE EMERGENCIA ESTÁN DISPONIBLES ANTE EMERGENCIAS?

Ante situaciones de urgencia, la población puede comunicarse con los siguientes servicios:

Policía Nacional del Perú (PNP): 105

Policía de Carreteras: 110

Bomberos: 116

SAMU (atención médica móvil): 106

Ambulancias de EsSalud: 117

Atención médica para víctimas de violencia: (01) 411 8000 opción 6

Estos canales de ayuda están habilitados para reportar accidentes, solicitar asistencia médica o pedir apoyo ante cualquier situación de emergencia.