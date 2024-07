Este jueves 11 de julio, mediante la Resolución N° 02477-2024 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció la intervención de la conocida Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A. (CMAC). Debido a ello, rápidamente sus clientes empezaron a preocuparse por el dinero que tienen guardado, invertido e incluso por los créditos o deudas que mantienen con esta entidad. Pues bien, en esta nota podrás conocer lo que las instituciones correspondientes dijeron sobre la situación de Caja Sullana y el dinero de sus clientes.

¿Qué pasó con Caja Sullana?

Al parecer, Caja Sullana habría incurrido en un acelerado deterioro de su solvencia, tal como se puede leer en un comunicado de la SBS. La entidad explica que se habría llegado a esta situación debido a malas gestiones internas en su gestión, organización y control de riesgos. Pero también habrían jugado un papel importante algunos factores externos, como la incertidumbre política, la pandemia por Covid-19 y los fenómenos climatológicos que afectaron al país en 2023.

“Al 31 de mayo de 2024, la labor de supervisión de la SBS determinó que el patrimonio efectivo de CMAC Sullana se redujo a S/173.6 millones, lo que representó una caída del 54,55% en los últimos 12 meses, incurriendo así en la causal de intervención antes señalada”, señaló la SBS. “A esa fecha, esta entidad financiera representaba el 0,52% del total de depósitos del sistema financiera y el 4,05% del total de depósitos del sistema microfinanciero”.

Por si fuera poco, Caja Sullana se encontraba acogida al Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas, por lo que ahora tendría que ingresar a un Régimen Especial Transitorio. Aunque la SBS asegura que hicieron un cercano seguimiento de la situación financiera de la Caja, las medidas que se llegaron a aplicar no habrían sido suficientes para revertir los resultados negativos.

Caja Sullana fue intervenida por la SBS.

¿Qué sucederá con los ahorros y créditos de los clientes de Caja Sullana?

Para el alivio de todos los clientes de Caja Sullana, la SBS también señaló que no se perderá el dinero que todavía está dentro de esta entidad. Esto aplica para todos los fondos, tanto para aquellos cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), como para los que no. En ese sentido, los ahorros y depósitos de las personas no se perderán. Pero, de la misma manera, permanecerán los créditos y deudas.

“La SBS convocará hoy a un concurso por invitación, en el que podrán participar, en primera convocatoria, las cajas municipales de ahorro y crédito que cumplan determinados requisitos en términos de volumen de activos, nivel de solvencia y calidad de gestión de riesgos”, señaló la SBS. “La CMAC ganadora, que será anunciada mañana viernes 12 de julio, recibirá un bloque patrimonial de activos y pasivos provenientes del balance general de la entidad financiera intervenida, que incluye la totalidad de los depósitos (cubiertos y no cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos)”.

En conclusión, los clientes podrán decidir que su dinero se mantenga en la Caja que gane el concurso o solicitar el retiro de sus fondos. Cabe mencionar que la nueva entidad financiera deberá respetar los términos y condiciones pactados con Caja Sullana. En cuanto a los préstamos, créditos y deudas, se comunicó que se deberán seguir pagando. La SBS ya está trabajando en opciones alternativas para que se puedan realizar los pagos en cuestión sin el cobro de moras.