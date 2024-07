En la última edición de “Enfocados”, el podcast que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el entrevistado fue nada menos que André Carrillo. En este contexto, el extremo de la selección peruana dio a entender que Coki Gonzales, periodista de Latina, habría recibido un golpe con un periódico de parte de la ‘Foquita’ en el año 2015. Ante ello, el comunicador negó rotundamente que se haya dado de esa manera. Y, ahora, el nuevo personaje que se suma a estos dimes y diretes es Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano se refirió a Coki Gonzales tras decirle mentiroso a Jefferson Farfán: “No levanto muertos”

En el programa Futmax League, el defensor de Alianza Lima fue consultado sobre qué piensa de lo dicho por Gonzales en relación a Farfán. Fiel a su estilo, el ‘León’ no le esquivó a la polémica y dejó una frase bastante polémica.

“Sinceramente no me interesa su vida, no hablo de nadie, no levanto muertos, no le doy color a nadie”, fue lo que respondió el actual zaguero central del cuadro blanquiazul.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Carlos Zambrano?

Los cibernautas manifestaron sus opiniones en redes tras lo dicho por Carlos Zambrano. “A Zambrano le quieren picar la lengua”, “Me parece bien que reaccione así Zambrano”, “Lo mejor hubiera sido no referirse al tema”, “A concentrarse en fútbol, por favor, basta de novelas”, fueron algunos de los comentarios.

Coki Gonzáles desmiente a Farfán y Carrillo: los llama mentirosos y revela que “ese día perdí porque me tragué mi orgullo”

Ante lo sucedido, el comunicador no dudó en salir a desmentir lo dicho por Farfán y Carrillo, a través de su canal en YouTube. “Hay mucha confusión respecto a lo que dijeron Carrillo y Farfán, porque muchas personas creen que yo me he metido con la mamá de Jefferson Farfán, pero esto jamás ha sucedido. Lo que ellos quieren decir o dar a entender es que a Jefferson le molestó ver sufrir por mis comentarios o cómo yo me refería a él. Mil disculpas por ello, pero quería aclarar este punto porque se malinterpretó”, empezó diciendo Coki.

Luego, Gonzales añadió: “Este suceso se basa en un hecho, pero hay tantas mentiras en torno a la narración de este incidente que incluso en un proceso legal podría haber dudas, debido a la cantidad de falsedades increíbles”.

¿Qué es lo que realmente sucedió, según Coki Gonzales?

El periodista contó cuál fue la verdadera versión de los hechos, según su perspectiva, y desmintió varios detalles que Carrillo y Farfán aseguraron que fueron verdad. “Cuando subimos al avión, yo estaba con uno audífonos grandes. En la fila uno estaba Claudio Pizarro sentado y en la fila dos, estaba Carlos Zambrano, André Carrillo y Jefferson Farfán pegado a la ventana. A lo que la Jefferson grita ‘pueden subir soplones al avión’ y yo escuché clarito porque estaba con los audífonos apagados, pero me hice el que no escuché”.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Coki negó haber recibido un golpe con el periódico. “Cuando yo estaba en el pasillo, Jefferson que tenía un periódico en la mano, estiró el brazo e intentó mover mi audífonos, a lo que yo reacciono y le digo ‘tuviste media hora abajo para decirme todo, ¿por qué esperas a yo suba?’”.

Por último, Coki agregó: “Yo le dije: ‘Jefferson, yo estoy de visita, tú estas de local. Yo estoy solo, tú estas con todos’. A lo que te comenzaste a parar y con el periódico en mi cara, lo pusiste en mi cara. No mientas que hubo un golpe, porque yo lo bajé. Luego, te pusiste frente mío y me mentaste la madre diversas veces. Lo único que yo te dije: ‘Yo estoy de visita y tú de local’. Ese día yo perdí mi orgullo y tuve que aguantar por mi trabajo. Me la tragué completita”.