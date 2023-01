Shakira lo dijo y disparó en un minuto la ola de comentarios y a la opinión pública. Se trata de la marca reconocida de relojes llamada Casio, luego de que la artista lo mencionara en su más reciente canción con el artista Bizarrap. ¿Qué sucedió con la marca de relojes después de ser mencionada en la canción de la cantante colombiana? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer al respecto.

QUÉ SUCEDIÓ CON CASIO DESPUÉS DE SER MENCIONADA EN CANCIÓN DE SHAKIRA

Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

Publicada bajo el título “BZRP Music Session #53″, Shakira lanza en ella frases como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Pero sin lugar a duda una de las cosas que más llamó la atención y que ha disparado la economía es lo que sucedió con la marca de relojes Casio después de ser mencionada en la canción de Shakira.

“Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio/ Vas acelerado dale despacio”, dice la letra.

Medios informativos relacionados a la economía indican que pese a desprestigiar a la empresa japonesa, Shakira, gracias a su mención logró el incremento de sus acciones.

Por su lado, la sede española de la empresa Casio aprovechó la mención para comentar en sus redes sociales que cuentan con varios productos como relojes, calculadoras y teclados.

QUIÉN ES BIZARRAP

A sus 24 años, hace ya tiempo que Gonzalo Conde, alias Bizarrap, decidió colgar sus estudios de marketing para dedicarse de lleno a crear y producir música. Hoy, su estilo es ya inconfundible, y su alianza con Shakira, que lo ha elegido para modelar junto a él su última canción y particular caja de truenos personal, ha hecho que todo el planeta hable de él.

Criado en Ramos Mejía, ciudad al oeste de Buenos Aires, e hijo de un contable y una licenciada en Letras, este joven tímido, inseparable de su gorra y gafas de sol, aprendió solo, en su cuarto, a elaborar con la computadora un sonido electrónico que es ya un sello propio y que le ha llevado, en los últimos años, a cosechar un buen puñado de éxitos.

“En mi casa hubo siempre música y a mí me gustaba mucho el rap y la música electrónica, y directamente me descargué el software para producir y empecé a aprender solo, básicamente”, declaró a Forbes hace apenas cuatro meses.

Ya entonces su nombre daba la vuelta al mundo como artífice, junto al español Quevedo, de la “BZRP Music Sessions #52″, conocida extraoficialmente como “Quédate”, una de las canciones más exitosas de 2022, que, según reconoció el propio Bizarrap -también conocido como BZRP-, fue compuesta en un solo día.

Las “BZRP Music Sessions” son los temas que compone y graba junto a los artistas con los que colabora, y que después sube en videos a YouTube, en los que se ve al cantante interpretando la canción y a él, de fondo, manejando la parte musical en su computadora.

Por sus manos han pasado algunos de los más destacados cantantes de música urbana o fusión. Desde su compatriota Nicki Nicole, con cuyo tema en común, la ‘sesión 13′, reconoce que empezó a generar su identidad como productor, a la también argentina Nathy Peluso, con la ‘sesión 46′, que asegura es con la que consagró definitivamente su estilo.

Pero también se dio la mano con el argentino Paulo Londra (sesión 23) o los puertorriqueños Nicky Jam (41) y Residente (49).

“Yo trato de colaborar con los artistas en el momento que creo que es el indicado. Y generalmente soy yo el que los contacta. Yo me contacto por Instagram, generalmente, les mando un mensaje, les digo si quieren colaborar y nos juntamos”, reveló a Billboard hace tres meses.

“Me involucro más en la estructura de la canción que en la letra. Yo nunca le voy a decir a un artista que no puede decir algo”, remarcó.

QUÉ HAY QUE SABER SOBRE PIQUÉ Y SHAKIRA

Shakira y Gerard Piqué llevan siendo un tema que sigue generando diversas opiniones, y esto tras confirmar su separación debido a que salió a la luz la supuesta infidelidad del futbolista a la cantante con Clara Chia Martí, una mujer más joven que la cantante, según medios españoles.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve comunicado que envió Shakira, tras una relación que inició en 2010, durante el Mundial de Sudáfrica.

Durante sus casi 12 años de relación intentaron mantener un gran hermetismo respecto a su vínculo, sobre todo con la llegada de sus dos hijos. Pero las especulaciones de las infidelidades se hacían más fuertes y eso los hizo estar en medio de la opinión pública.

Fueron estas acciones por lo que, en un primer momento, se especulaba mucho sobre esta ruptura en España, ya que Gerard Piqué se había mudado a su piso de soltero en Barcelona y llevaba algunas semanas viviendo allí. Luego de todo esto, la información se confirmó y estalló en los medios de comunicación no solo de ese país, sino de todo el mundo.

A partir de ahí, han ido ocurriendo hechos que no confirman nada pero que dan para la imaginación de los fanáticos de ambas figuras del fútbol y la música. Uno de ellos, por ejemplo, es la interpretación de Shakira junto a Rauw Alejandro con “Te felicito”, quien muchos creen que es una indirecta para el defensa español tras la ruptura.

Por otro lado, en lo legal, según medios españoles, Shakira no le estaría llevando ventaja a Gerard Piqué sobre la custodia de sus hijos ya que el menor nació en España y tiene más facilidades de poder realizar una vida tranquila y normal en tierras europeas, que en Estados Unidos, como pretendía la cantante.

A esto, se le sumaron las imágenes de Gerard Piqué con su nueva pareja, la joven Clara Chia Martí, quien sería la cereza del pastel que indicaría que la relación entre el deportista y la intérprete de la “las caderas no mienten” ya llegó a su inminente final.

Posterior a eso, una entrevista de Shakira para el medio de comunicación español, ELLE, puso más tensa la situación, en donde la cantante se refirió por primera vez a cómo afrontaba la separación que tuvo con su ex pareja, además de cuál era su panorama respecto a las dificultades judiciales que vivía.

No obstante, también contó los sacrificios que hizo por mantener la relación de pareja que tenían ambos, además de cómo se encontraba su salud mental respecto a la separación y posterior acoso de los medios de comunicación que sus hijos y ella viven día a día.

Con un Gerard Piqué indignado por las declaraciones de su ex pareja Shakira, y con un mutismo completo, al deportista luego se le ha visto de la mano con su actual pareja Clara Chia Martí, quien, según medios de comunicación español, se encuentra devastada tras la publicación del nuevo éxito de Shakira que titula “Monotonía”, la primera canción que la colombiana sacó a la luz luego del anuncio oficial de la ruptura amorosa con el padre de sus dos hijos.

Por último, Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol. El defensor campeón con España en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 utilizó sus cuentas en redes sociales para dar este anuncio.

“He decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barcelona no habrá ningún otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, fueron las palabras con las que Piqué realizó el anuncio a través de un video que dura poco más de dos minutos.

El anuncio llegó al mismo momento en el que la cantante colombiana Shakira logró quedarse con sus hijos y podrá tener su voluntad, llevárselos a Miami, luego de un juicio que mantuvo a España en vilo.