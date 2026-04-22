Por Luis Carlo Merino

Hoy diversos aspectos son analizados por parte de especialistas, siendo en este caso puntual quienes desde la psicología evalúan comportamientos y rasgos propios de personas que llevan a cabo acciones, escogencias o movimientos muy particulares. Al respecto, ahora te contamos lo que se revela entorno a la decisión de algunas personas de colocarse gorra diariamente, y de esa forma evidenciar hasta un mecanismo de defensa basado en reacción muchas veces inconsciente.

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Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.