Los animales domesticados por los seres humanos pueden formar parte del correcto desarrollo emocional de una persona, y aportar atributos básicos tales como la empatía, el amor, respeto, y la responsabilidad hacia los niños. Sin embargo, existen situaciones en las cuales perros y gatos, por ejemplo, son violentados y dañados sin que una norma los proteja y sitúe entre sus prioridades. Afortunadamente, en Ciudad de México (CDMX) se acaban de aprobar reformas en materia de bienestar animal, y en esta nota conocerás de qué se trata la llamada ‘Ley Maple’, y cómo beneficia a las mascotas del hogar, y otras especies sintientes.

¿QUÉ ES LA ‘LEY MAPLE’ Y CÓMO HIZO POSIBLE QUE SE REFORMARA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES EN CDMX?

El 31 de mayo, y luego de una ardua lucha iniciada e impulsada por Adriana Mondragón, dueña del perro Maple aparentemente cremado sin su consentimiento, en octubre de 2022, finalmente el Congreso de la CDMX con 48 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones aprobó la denominada ‘Ley Maple’.

Sumado a la propuesta que tuvo el apoyo de casi 65 mil firmas a través de Change, plataforma de peticiones ciudadanas más grande del mundo, la reforma de la Ley de Protección a los Animales se hizo realidad gracias a otras 11 iniciativas presentadas por los diputados Jesús Sesma Suárez y Royfid Torres González, quienes coincidieron en la necesidad de garantizar el bienestar y estado mental de los seres sintientes.

Hace más de 8 meses, Maple de raza Shiba Inu que tenía tan solo 8 meses de edad, participó de un campamento de adistramiento llamado “You Can Dog Training”, pero Adriana Mondragón y su pareja no volvieron a verlo ya que según los encargados del lugar, había fallecido a causa de la mordedura de una serpiente, y por ese motivo decidieron cremarlo.

La confusa situación hizo que ambos denunciaran el hecho ante el Ministerio Público, y posteriormente la Fiscalía General de Justicia de la CDMX tomara las riendas de la investigación.

Finalmente, el lamentable caso de Maple llegó al Poder Legislativo de la capital de México, el 4/10 del año pasado como iniciativa de ley con la finalidad de evitar más negligencias ocurridas, también, con Mixtli y Catapina, y el maltrato animal, a través de la regulación y certificación de estancias, guarderías y campamentos certificados para mascotas.

De acuerdo a información compartida por el sitio web del Congreso de la CDMX y sus redes sociales, las reformas a la Ley de Protección a los Animales fueron analizadas en relación a los siguientes temas y aspectos vinculantes:

- Paseadores de perros / Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) / Eutanasia / Peleas de gallos / Prestación de servicios / Refugios y zonas de resguardo temporales

¿CUÁLES SON LAS MODIFICACIONES QUE APROBÓ EL CONGRESO DE LA CDMX EN RELACIÓN A LA ‘LEY MAPLE’?

La histórica jornada parlamentaria del 31/05 para la promoción y defensa de los derechos animales en CDMX, permitirá que las mascotas como perros y gatos estén más protegidos y resguardados, y sus dueños debidamente identificados ante las agencias competentes.

📌 #CongresoCDMX aprueba reformas para proteger a seres sintientes.



▪️ Con estas modificaciones legislativas, la capital del país se pone a la vanguardia en materia de bienestar animal.



➕ ℹ️ 👇https://t.co/jW9AQavNkA pic.twitter.com/jfl9M2FCg4 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) June 1, 2023

Enumeremos cada uno de las reformas y decisiones promulgadas por el Congreso mexiquense para consolidar las bases de la Ley de Protección a los Animales:

1- Refuerzo del RUAC

A través de la plataforma tecnológica de la Agencia de Atención Animal, y de manera obligatoria, la persona propietaria que adquiera o adopte un animal de compañía durante campañas de vacunación, antirrábicas, esterilización o similares, debe registrar a su mascota.

2- Los animales deberán portar un collar o pechera que tenga su nombre bordado, grabado o en una placa de identificación, la clave del RUAC, y los datos de contacto de la persona propietaria

3- Registro obligatorio de los paseadores de perros ante la Agencia de Atención Animal de la Secretaría de Medio Ambiente de la localidad que corresponda

4- La eutanasia será aplicada a seres sintientes que tengan lesiones sin atención y provoquen dolor o sufrimiento que no pueda ser aliviado, enfermedades graves incurables, y por problemas conductuales que pongan en peligro su vida, conforme a un diagnóstico que emita un médico veterinario zootecnista

El diputado del Partido Verde Ecologista, Jesús Sesma Suárez, resaltó que con estas reformas legislativas se coloca a CDMX a la vanguardia en materia de bienestar animal, y remarcó que ahora es necesario un cambio en la normatividad federal.