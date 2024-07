Gabriel Costa fue anunciado como nuevo refuerzo de Universitario. El atacante llega en condición de jugador libre al cuadro crema, luego de un paso poco auspicioso en lo futbolístico por Alianza Lima, el clásico rival. En este contexto, Coki Gonzales, periodista de Latina, dio una opinión muy particular en redes sociales sobre este fichaje. Aquí te contamos qué dijo exactamente y el motivo por el que generó bastante polémica.

Coki Gonzales sobre llegada de Gabriel Costa a Universitario: “Alianza Lima es el mejor aliado en el centenario de Universitario”

“No queda ninguna duda que Salomón Lerner y el grupo Coril quieren Centenario. Después de esto no hay ninguna duda que Alianza Lima es el mejor aliado en el Centenario de Universitario de Deportes”, dice la primera parte del mensaje publicado por Gonzales en X.

Luego, el comunicador agregó: “No solo dejaron libre a Costa, facilitaron todo el tema legal para que pueda ir al clásico rival. Si el hincha de Alianza Lima no se da cuenta es porque no quiere”.

Cómo reaccionaron en redes sociales a lo dicho por Coki Gonzales

Esta opinión, como se esperaba, provocó reacciones en redes sociales. “Estás hablando con la camiseta puesta”, “Coki, ya puedes decir de qué equipo eres hincha sin problemas”, “Claramente es de Alianza”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación de Coki.

¿Cuándo se juega la fecha 1 del Torneo Clausura 2024? Horarios y todos los partidos

VIERNES 12/07

- Unión Comercio vs. Los Chankas (Hora 1 p.m.)

- ADT vs. Sporting Cristal (Hora 3.15 p.m.)

- Garcilaso vs. UTC (Hora 6 p.m.)

SÁBADO 13/07

- Comerciantes Unidos vs. Cienciano (Hora 1 p.m.)

- Club Universidad César Vallejo vs. Alianza Lima (Hora 3.30 p.m.)

- Universitario vs. Mannucci (Hora 6 p.m.)

DOMINGO 14/07

- Alianza Atlético vs. Atlético Grau (Hora 1 p.m.)

- Sport Boys vs. Sport Huancayo (Hora 3 p.m.)

- Cusco FC vs. FBC Melgar (Hora 3.15 p.m.)

Cuál es la programación de la fecha 2 del Clausura

Viernes 19 de julio

13:00 UTC vs. Cusco FC15:15 Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso

Sábado 20 de julio

13:00 Los Chankas vs. Comerciantes Unidos15:15 Melgar vs. César Vallejo19:00 Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Domingo 21 de julio

13:00 Atlético Grau vs. Universitario15:00 Mannucci vs. Unión Comercio15:30 Sporting Cristal vs. Sport Boys18:00 Cienciano vs. ADT

Cuándo se juega el clásico en el Torneo Clausura 2024

El duelo más encarnizado e importante y tradicional del fútbol peruano es aquel protagonizado por Universitario y Alianza Lima, dos de los equipos populares que así como en el Apertura, jugarán el ‘clásico’ durante la fecha 3 de un Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto que también cuenta con programación definida.

Ahora los ‘merengues’ recibirán al cuadro ‘íntimo’ en el Estadio Monumental, recordando el 1-1 válido por la final de ida del último certamen, y también el reciente 0-1 con gol de Andy Polo.

Según la LFP, el segundo ‘clásico’ del fútbol peruano en 2024 se disputará este viernes 26 de julio a partir de las 8.30 de la noche, y luego de tan transcendental choque, Alianza Lima, por ejemplo, será local recibiendo a Unión Comercio, mientras Universitario viajará a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar.