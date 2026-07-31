¿Cuál es tu color favorito? La psicología revela lo que podría decir de tu personalidad | Foto: Magnific
¿Cuál es tu color favorito? La psicología revela lo que podría decir de tu personalidad | Foto: Magnific
Por Redacción EC

El color que más te gusta podría revelar mucho más de lo que imaginas. Aunque no existe una ciencia definitiva que confirme que la preferencia por un tono determina la forma de ser de una persona, distintos estudios y especialistas sostienen que los colores están relacionados con emociones, actitudes y formas de percibir el mundo. La reconocida psicóloga y socióloga Eva Heller abordó este tema en su libro Psicología del color, donde explica el significado que distintas tonalidades han adquirido a lo largo de la historia. Si alguna vez te preguntaste por qué siempre eliges el mismo color para vestir, decorar o comprar algún objeto, esta información podría ayudarte a entender mejor algunos rasgos de tu personalidad. Descubre qué podría revelar tu color favorito sobre tu manera de pensar, sentir y relacionarte con los demás.

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