Por Redacción EC

Generalmente, especialistas coinciden en que dormir bien es clave para la salud, ya que favorece la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, consolida la memoria y regula las hormonas del metabolismo y el estado de ánimo. Sin embargo, algunas personas suelen sufrir de ronquidos fuertes al momento de descansar, lo que genera malestar en la pareja y podría afectar su rendimiento en el trabajo o los estudios. De acuerdo con los médicos especialistas, esto lo relacionan con la apnea obstructiva del sueño (AOS), un trastorno en el que la respiración se interrumpe de forma repetida durante el descanso. Frente a esta situación, es indispensable identificar los síntomas y las consecuencias importantes que podría traer para sus vidas si no se trata a tiempo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.