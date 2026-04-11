Generalmente, especialistas coinciden en que dormir bien es clave para la salud, ya que favorece la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, consolida la memoria y regula las hormonas del metabolismo y el estado de ánimo. Sin embargo, algunas personas suelen sufrir de ronquidos fuertes al momento de descansar, lo que genera malestar en la pareja y podría afectar su rendimiento en el trabajo o los estudios. De acuerdo con los médicos especialistas, esto lo relacionan con la apnea obstructiva del sueño (AOS), un trastorno en el que la respiración se interrumpe de forma repetida durante el descanso. Frente a esta situación, es indispensable identificar los síntomas y las consecuencias importantes que podría traer para sus vidas si no se trata a tiempo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SÍNTOMAS PRESENTA LA APNEA DEL SUEÑO?

De acuerdo con una investigación realizada por la Asociación Británica de Ronquidos y Apnea del Sueño, compartida por la BBC, en la actualidad existen cerca de 15 millones de personas en el Reino Unido que sufren de ronquidos, lo cual afecta a 30 millones de ciudadanos en el país. Esto se debe a que provoca que las paredes de la garganta se relajen y se estrechen, interrumpiendo la respiración normal y reduce los niveles de oxígeno en el organismo. Por su parte, el especialista del Hospital Universitario James Cook, Ramamurthy Sathyamurthy, señaló que los síntomas de la apnea pueden ir de leves a graves y suelen empeorar progresivamente. Asimismo, advirtió que, sin tratamiento, la afección puede impactar la salud física y mental, así como la vida sexual del paciente y su pareja en ese momento. A continuación, te presentamos las consecuencias de esta afección mientras la persona descansa:

Ronquidos fuertes

Respiración que se detiene y se reinicia muchas veces

Hacer ruidos de jadeo, resoplido o asfixia

Despertarse frecuentemente

Tener dolor de cabeza al despertar

Sentirse muy cansada

Tener dificultad para concentrarse

Tener mala memoria

Se siente deprimida, irritable o experimenta otros cambios de humor

Experimenta una mala coordinación.

Perder el deseo sexual

¿QUÉ EJERCICIO AYUDA A MEJORAR LA CALIDAD DEL SUEÑO EN LAS PERSONAS?

A través de un estudio realizado por la Universidad Deportiva de Harbin, compartido por La Tercera, reveló el mejor ejercicio que deberían realizar las personas para mejorar la calidad del sueño. Se trata del yoga, una disciplina milenaria que integra cuerpo, respiración y mente para mejorar la salud física y mental, por lo que se presenta como una opción beneficiosa para las personas que padecen trastornos relacionados con el descanso. Asimismo, los expertos plantean que el impacto de esta práctica física en el sueño estaría vinculado a su capacidad para regular la respiración, lo que a su vez activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de funciones como el descanso y la digestión.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron a más de 2 500 personas de distintas edades que presentaban problemas para dormir, y sugirieron que practicar yoga dos veces por semana durante al menos 30 minutos podría ofrecer mejores resultados en la lucha contra el insomnio. De acuerdo con el informe, los participantes mostraron mejoras en la calidad del sueño en un periodo de entre ocho y diez semanas; sin embargo, dejaron en claro que, hasta el momento, se necesitan más investigaciones para confirmar los hallazgos, por lo que no existe una solución específica para alcanzar un descanso perfecto, ya que también cada organismo responde de manera distinta.