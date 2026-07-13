Por Redacción EC

Dormir bien no solo permite recuperar energías, sino que también favorece el funcionamiento del organismo, mejora la concentración y contribuye al bienestar emocional. Sin embargo, el estrés, las preocupaciones diarias y algunos hábitos poco saludables pueden alterar el descanso, provocando dificultades para conciliar el sueño o despertares frecuentes durante la noche. Frente a ello, especialistas recomiendan adoptar pequeñas modificaciones en la rutina que pueden marcar una diferencia significativa en tu salud.