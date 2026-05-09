Día de la Madre: más de 78 mil personas visitarán los Camposantos Mapfre este fin de semana

Como cada segundo domingo de mayo, miles de familias peruanas se preparan para conmemorar el Día de la Madre visitando los cementerios para recordar a sus seres queridos. Esta fecha suele congregar a una gran cantidad de personas en los camposantos del país, donde se realizan homenajes y encuentros familiares cargados de emotividad.

En ese contexto, Camposantos Mapfre informó que espera recibir a más de 78 mil visitantes entre el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo en sus sedes ubicadas en Huachipa, Chincha, Ica, Pisco, Piura y Chiclayo. La empresa señaló que se ha preparado un operativo especial para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

Como parte de las actividades por el Día de la Madre, se desarrollarán diversas activaciones y misas conmemorativas en honor a las madres fallecidas. Estas ceremonias buscan ofrecer un espacio de reflexión y unión para las familias que acudirán a rendir homenaje a sus seres queridos.

La compañía también anunció la ampliación de los horarios de atención durante el fin de semana. El sábado 10 de mayo, los camposantos abrirán sus puertas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que el domingo 11 de mayo el horario será desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Asimismo, recomendaron a los visitantes acudir dentro de los horarios establecidos para evitar inconvenientes y facilitar el orden en los ingresos y salidas. El personal de seguridad estará presente en todos los camposantos para orientar a las personas durante su permanencia en las instalaciones.

Camposantos Mapfre también pidió a los asistentes tomar precauciones respecto a las decoraciones y obsequios que llevarán para sus familiares. En ese sentido, exhortaron a evitar elementos inflamables y objetos que puedan generar residuos no biodegradables dentro de los cementerios.

Otra de las recomendaciones está relacionada con la prevención de enfermedades transmitidas por zancudos, como el dengue, zika y chikungunya. Por ello, se solicitó no colocar recipientes con agua en los portafloreros de las lápidas, ya que estos podrían convertirse en focos de reproducción.

Para reemplazar el uso de agua, la empresa indicó que se habilitarán contenedores con arena húmeda en distintos puntos de los camposantos. De esta manera, los visitantes podrán conservar las flores en buen estado sin generar riesgos sanitarios.

Debido a la alta afluencia de personas esperada durante el fin de semana, también se recomendó evitar las aglomeraciones y seguir las indicaciones del personal de seguridad y las señales internas. Además, recordaron que los estacionamientos cuentan con capacidad limitada y que, una vez alcanzado el aforo, no se permitirá el ingreso de más vehículos.

Finalmente, Camposantos Mapfre recordó que sus instalaciones son espacios de paz y recogimiento, por lo que no está permitido ingresar con mascotas, alimentos o bebidas alcohólicas. Asimismo, reiteraron que el consumo de alcohol dentro de los camposantos está prohibido para preservar un ambiente seguro y respetuoso para todas las familias visitantes.