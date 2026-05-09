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Día de la Madre: más de 78 mil personas visitarán los Camposantos Mapfre este fin de semana
Día de la Madre: más de 78 mil personas visitarán los Camposantos Mapfre este fin de semana
Por Redacción EC

Como cada segundo domingo de mayo, miles de familias peruanas se preparan para conmemorar el Día de la Madre visitando los cementerios para recordar a sus seres queridos. Esta fecha suele congregar a una gran cantidad de personas en los camposantos del país, donde se realizan homenajes y encuentros familiares cargados de emotividad.

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