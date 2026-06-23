Día del Campesino 2026: qué se conmemora este 24 de junio en el país

El Día del Campesino es una fecha de gran relevancia nacional. Una efemérides para reconocer y conmemorar la admirable labor de las mujeres y hombres campesinos del Perú. Es importante agradecer el trabajo campesino ya que son los responsables de que los alimentos llegan a nuestros hogares. Siendo la canasta familiar una necesidad básica para la población.

Por esta razón, cada 24 de junio se busca homenajear la labor campesina y el arduo trabajo que realizan, ya que permite contribuir con el desarrollo del país. Este día especial se busca retribuir y reconocer que el trabajo constante de campesinos, agricultores o ganaderos impulsan la riqueza agrícola nacional y mantiene a la población alimentada.

¿Por qué el día del campesino en Perú se celebra cada 24 junio? | Foto: Captura

En las siguientes líneas te contamos más de esta fecha, su origen y por qué se celebra cada 24 de junio.

¿Por qué se celebra el Día del Campesino cada 24 de junio?

Para conocer el origen del Día del Campesino es necesario retroceder casi 100 años atrás, al mes de mayo de 1930. En ese entonces, el presidente Augusto B. Leguía decretó el Día del Indio cada 23 de ese mes, pues tenía la intención de destacar a los campesinos y pueblos indígenas del Perú.

Casi cuatro décadas más tarde, un 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado, oficializó el Día del Campesino a través de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, bajo el Decreto Ley N° 17716, la cual tendría entre uno de sus principales objetivos revalorar la labor de los trabajadores y trabajadoras de la tierra.

Juan Velasco Alvarado decreta el Día del Campesino en 1969 | Foto: Composición EC

Día del campesino decretado por Juan Velasco Alvarado | Foto: Confederación Nacional Agraria

Así fue el anuncio de Velasco Alvarado:

Día del Campesino en otros países de América Latina

Así como en Perú se celebra todos los 24 de junio desde su decreto oficial en 1969, otros países de América Latina también destacan la encomiable labor del campesinado, pero en fechas distintas. En Bolivia, se celebra cada 2 de agosto desde 1937; en Colombia, se instauró cada 2 de junio desde 1964; en Cuba, desde 1946 se conmemora la festividad el 17 de mayo.

En Venezuela se celebra la fecha cada 5 de marzo desde 1960 luego de una similar Reforma Agraria; en México, cada 17 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina desde 1996. De este modo, aunque tal vez en fechas distintas, el reconocimiento al trabajador de la tierra no es exento de las naciones de nuestra región.

FRASES POR EL DÍA DEL CAMPESINO: