Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán este 12 de abril y el Perú vivirá una jornada histórica, ya que después de muchos años se elegirán senadores y diputados para el nuevo Congreso de la República, además de presidente, vicepresidentes y representantes ante el Parlamento Andino. Estas autoridades serán los máximos encargados en la política nacional y ocuparan el cargo por los próximos cinco años. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instó a los más de 27 millones de electores activos a estar capacitados de la mejor manera para realizar un voto responsable en la cámara secreta. Sin embargo, a pocas semanas de desarrollarse este importante evento, muchas personas se han cuestionado si es posible sufragar aun con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido, con el fin de evitar multas o inconvenientes que podrían afectar la realización de diversas gestiones, principalmente en el sector público. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.