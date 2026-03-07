Las Elecciones Generales 2026 se realizarán este 12 de abril y el Perú vivirá una jornada histórica, ya que después de muchos años se elegirán senadores y diputados para el nuevo Congreso de la República, además de presidente, vicepresidentes y representantes ante el Parlamento Andino. Estas autoridades serán los máximos encargados en la política nacional y ocuparan el cargo por los próximos cinco años. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instó a los más de 27 millones de electores activos a estar capacitados de la mejor manera para realizar un voto responsable en la cámara secreta. Sin embargo, a pocas semanas de desarrollarse este importante evento, muchas personas se han cuestionado si es posible sufragar aun con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido, con el fin de evitar multas o inconvenientes que podrían afectar la realización de diversas gestiones, principalmente en el sector público. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿SE PUEDE VOTAR CON EL DNI VENCIDO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026 en el Perú, y más de 27 millones de ciudadanos se mantienen a la expectativa sobre los pormenores que traerá esta jornada. De esta manera, con el objetivo de absolver ciertas dudas de los electores, el experto en educación electoral de la ONPE, Bruno Bencich, explicó que, por ahora, es indispensable que la ciudadanía cuente con el DNI vigente al momento de sufragar; sin embargo, el Reniec podría permitir durante los próximos días que se vote con el documento vencido a través de una resolución. Asimismo, el especialista indicó que no se aceptarán otros documentos, como la licencia de conducir, pasaporte u otros, e instó al público a acercarse a las oficinas de la entidad para realizar la renovación correspondiente.

De hecho, durante estos días, se conoció que el Reniec ha ampliado el horario de atención en algunas agencias para realizar diversos trámites en el marco de las elecciones en el país. Así, el funcionario público exhortó a la población a mantenerse informada a través de las plataformas oficiales para conocer cualquier actualización. “Lo que dice la normativa es que el DNI tiene que estar actualizado y vigente. Si tu DNI se vence el 11 de abril o 12, tú puedes actualizarlo ahora. El Reniec te va a emitir tu DNI electrónico versión 3. Entonces, sí insistimos a la población, le instamos a que se acerque a una oficina, que renueve sus documentos y que tenga todo al día vigente. Porque no solamente es para la votación. Es para los trámites también”, dijo Bencich para RPP.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN LAS ELECCIONES 2026?

Abril 2026 será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer su local de votación, dirección exacta, número de mesa y de orden, entre otros detalles importantes a través de este LINK con solo digitar el DNI. Eso no es todo, también mostrará si fueron seleccionados como miembros de mesa para esta contienda electoral.

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE habilitó una página web (ENLACE) que permite conocer con el documento de identidad si fueron sancionados.