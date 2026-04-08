Crunchyroll ha confirmado la hora de estreno del capítulo 2 de la Parte 3 de “Dr. STONE SCIENCE FUTURE” este jueves 9 de abril. La última aventura de Senku y sus amigos llega y aquí te contamos a qué hora ver el primer episodio.

Hora de estreno del capítulo 2 de la Parte 3 de “Dr. STONE SCIENCE FUTURE”

El capítulo 2 de la Parte 3 de “Dr. STONE SCIENCE FUTURE” se estrena este el jueves 9 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 11:00 a.m.

Colombia: 12:00 m.

Ecuador: 12:00 m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Perú: 12:00 m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

Aunque la producción ha mantenido cierto misterio para generar expectación, se ha confirmado que Dr. STONE SCIENCE FUTURE se dividirá en varios cours. La Parte 3 tiene previsto su estreno para la temporada de anime de enero de 2025, marcando el inicio del fin para esta épica aventura de 3.700 años.

Dónde ver

Para los fanáticos fuera de Japón, la plataforma predilecta para seguir las invenciones de Senku sigue siendo Crunchyroll. La plataforma cuenta con los derechos de distribución global (excluyendo Asia), ofreciendo calidad en alta definición y subtítulos en múltiples idiomas casi de forma simultánea con la emisión japonesa.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para disfrutar de la Parte 3 sin interrupciones, sigue estos pasos:

Crea una cuenta: Si no tienes una, regístrate en el sitio oficial de Crunchyroll. Suscripción Premium: Para ver los episodios el mismo día de su estreno (simulcast), necesitarás una suscripción activa. Búsqueda: Utiliza el buscador y escribe “Dr. STONE”. Asegúrate de seleccionar la temporada “SCIENCE FUTURE”. Configuración: Puedes elegir entre la versión subtitulada o esperar al doblaje (simuldub) que suele lanzarse pocas semanas después.

Sinopsis

En esta etapa, el Reino de la Ciencia se encamina hacia su misión más ambiciosa: llegar a la Luna. Para lograrlo, Senku y sus amigos deben reunir recursos globales y construir un cohete espacial. Sin embargo, no solo se enfrentan a desafíos tecnológicos extremos, sino también a la sombra del “Why-man”, la entidad responsable de la petrificación de la humanidad.

Lista de personajes

Senku Ishigami: El genio científico y líder del Reino de la Ciencia.

El genio científico y líder del Reino de la Ciencia. Taiju Oki: La fuerza bruta y el apoyo incondicional de Senku.

La fuerza bruta y el apoyo incondicional de Senku. Yuzuriha Ogawa: Experta en artesanía y reconstrucción.

Experta en artesanía y reconstrucción. Kohaku: La guerrera más hábil de la Aldea Ishigami.

La guerrera más hábil de la Aldea Ishigami. Chrome: El “hechicero” que se convirtió en un científico autodidacta.

El “hechicero” que se convirtió en un científico autodidacta. Gen Asagiri: El mentalista y estratega de la comunicación.

El mentalista y estratega de la comunicación. Ryusui Nanami: El codicioso pero brillante capitán y experto en navegación.

El codicioso pero brillante capitán y experto en navegación. Suika: La valiente exploradora que siempre aporta soluciones ingeniosas.

De qué trata la Parte 3

La Parte 3 se centra en la culminación de la Saga de la Construcción de la Nave Espacial. Es el clímax donde la teoría se convierte en práctica. Veremos la industrialización masiva, la creación de computadoras rudimentarias y el entrenamiento físico necesario para viajar al espacio. Es una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad detrás del rayo verde que convirtió al mundo en piedra.

Tráiler oficial

Ficha técnica