Transcurre el tiempo, pero algunas películas nunca pasan de moda. Es este precisamente el caso de “Mi Pobre Angelito” estrenado a fines de 1990, y que protagonizado por aquel Macaulay Culkin de tan solo 8 años, hoy conmemora aniversario trayendo de vuelta al icónico personaje de Kevin McCallister, pero ahora para promocionar campaña publicitaria cuya viralización supera las expectativas ad portas de conmemorarse la Navidad.

ASÍ HA REAPARECIDO MACAULAY CULKIN COMO “MI POBRE ANGELITO” Y PROTAGONIZANDO CAMPAÑA PUBLICITARIA ASOCIADA A LA NAVIDAD

Recordar es volver a vivir dicen algunos, siendo hoy Macaulay Culkin quien así lo hace sentir tras reaparición como “Mi Pobre Angelito”, y 35 años después de estrenado para promocionar campaña publicitaria ideada por parte de compañía especializada en brindar asistencia y cuidados a adultos mayores.

“Con Home Instead, mamá puede sentirse segura, cómoda y apoyada donde mejor se siente: en casa”, expresa la empresa mediante video publicado en YouTube el 1 de noviembre, y de esa forma aprovechando la coincidencia con el 35º aniversario del también conocido como “Solo en casa”.

Entorno al spot navideño que protagoniza Macaulay Culkin, llama la atención que ahora no aparece frustrando los planes de un par de ladrones torpes, sino más bien busca proteger a su madre creando plan de seguridad puntual, y a partir del cual “ya sea un poco de ayuda diaria o apoyo las 24 horas, nuestros profesionales de atención están aquí para que las familias puedan dedicar más tiempo a crear recuerdos y menos a preocuparse”.

Actualmente, el video de la campaña denominada “En casa, pero no sola”, se encuentra muy cerca de superar las 2 millones de visualizaciones, confirmándose así que el clásico navideño del niño Kevin McCallister, continúa representando a una de las películas más populares e icónicas de la historia del cine.

LA CANTIDAD DE DÍAS QUE FALTAN PARA CELEBRAR LA NAVIDAD 2025 EN PERÚ

El cierre de año en el Perú y otras partes del mundo llega precedido habitualmente por una Navidad que fomenta la unión familiar, y se caracteriza por promover la esperanza, paz y solidaridad en honor al nacimiento del Niño Jesús mediante el conteo regresivo que da lugar a la denominada Nochebuena.

Cada reunión entre seres queridos, amigos y parientes rememora una efemérides que valora los principios de la Iglesia católica, y que en este 2025 se festejará a solo 6 días de poder despedirlo vestidos de amarillo mayormente.

Teniendo como colores representativos al rojo y verde, por ejemplo, esta celebración cristiana permitirá que las familias de diversas partes del mundo evoquen a Jesucristo a partir de la medianoche del 25 de diciembre, fecha para la cual faltan exactamente 47 días considerando que noviembre termina este viernes 28, y el último mes las 31 jornadas con las cuales culmina periodo anual para darle la bienvenida al 2026.

La Nochebuena de Navidad 2025 constituirá una nueva oportunidad para juntarnos, compartir con padres, hermanos e hijos, y llevar a cabo rituales de rezo antes de comer pavo o lechón, ensalada rusa, puré de manzanas y más acompañamientos que suelen decorar la mesa de centro de un hogar.

Sin embargo, los componentes de una familia pueden resultar muy extensos, y por ello muchas veces no llegan a juntarse para disfrutar de la tradicional comida, cantar villancicos, orar, en algunos casos bailar “Aires de Navidad” de Willie Colón y Héctor Lavoe, y por ese motivo también se recurre al envío de bonitas frases o mensajes para festejar el momento nostálgico que trae esta festividad con el fin de fortalecer los lazos consanguíneos con tus seres queridos.

ESTAS BONITAS FRASES PUEDES DEDICAR POR NAVIDAD 2025

Algunas de las frases típicas que contienen magia e ilusión en esta época de fin de año son las que desean “¡Feliz Navidad!” escuetamente en Nochebuena o tal vez acompañado de un “Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar”.

En pleno conteo regresivo, y a tan solo 47 días para conmemorar el nacimiento de Jesucristo en Belén, te compartimos los mejores enunciados para enviar a amistades y familiares, y saludar la llegada de uno de los días cristianos más importantes que figura enmarcado en el calendario:

“ Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año ”

” “ La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que hacen que un año se pase volando ”

” “ Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre ¡nuestra amistad! ”

” “ ¿Sabes qué regalo le he pedido a Papá Noel en esta Navidad? Pasar otro año más a tu lado ”

” “ Olvidemos todo lo malo de este año que está por terminarse. Recordemos que la Navidad es un tiempo de perdón y amor ”

” “Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites, y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!”

La Nochebuena de Navidad 2025 constituirá una nueva oportunidad para juntarnos, compartir con padres, hermanos e hijos, y llevar a cabo rituales de rezo antes de comer pavo o lechón, ensalada rusa, puré de manzanas y más acompañamientos que suelen decorar la mesa de centro de un hogar.