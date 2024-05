Tras su inesperada salida de ‘Al Sexto Día’, Yahaira Plasencia ha dejado a todos preguntándose cuál será su próximo paso. Lejos de retirarse de la vida pública, la salsera ha sorprendido con un proyecto completamente nuevo que promete mantener a sus seguidores al borde de sus asientos. En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber respecto a esta nueva etapa de la salsera.

¿EN QUÉ TRABAJARÁ YAHAIRA PLASENCIA TRAS SALIR DE LA CONDUCCIÓN DE ‘AL SEXTO DÍA’?

Yahaira Plasencia ha sorprendido al público con su reaparición tras su inesperada salida del programa ‘Al sexto día’. La cantante ha decidido redirigir su carrera hacia nuevos proyectos, dejando atrás su rol como conductora de televisión.

Plasencia ha anunciado que se enfocará en su nuevo podcast titulado ‘Hablando con la Yaha’, el cual ya ha comenzado y cuenta con Christian Domínguez como su primer invitado. Este podcast será su principal actividad profesional tras su desvinculación del programa televisivo.

La salida de Plasencia de ‘Al sexto día’ fue comentada por la conductora de espectáculos Magaly Medina, quien explicó que la decisión se debió a la falta de experiencia de la cantante para mantener una audiencia estable, resultando en bajas cifras de rating.

Medina también reveló que Laura Spoya tomará el lugar de Plasencia en la conducción del programa, destacando las cualidades de Spoya como su simpatía y experiencia, las cuales la hacen más adecuada para el rol según Medina.

En sus redes sociales, Plasencia compartió con sus seguidores su entusiasmo por el nuevo proyecto del podcast, mostrando su compromiso con el avance de esta nueva etapa en su carrera.

Además, se especula que una entrevista con Jefferson Farfán, sugerida por su exproductor musical Sergio George, podría atraer a una gran audiencia y generar mayor interés en su podcast. Plasencia parece decidida a mantenerse en el ojo público a través de esta nueva plataforma, donde espera conectarse con su audiencia de una manera más personal y directa.

ASÍ FUE LA SORPRENDENTE REACCIÓN DE JEFFERSON FARFÁN TRAS PREGUNTARLE POR MELISSA KLUG Y YAHAIRA PLASENCIA

Linares le preguntó a Farfán sobre Plasencia. No obstante, Jefferson fue contundente con su respuesta: “No hablo”. Luego, la periodista le comentó que entrevistó a la salsera y tampoco quiso referirse a él. “Qué bueno”, dijo el exAlianza Lima.

Asimismo, Verónica le consultó por Melissa y los problemas que tuvo con ella en los últimos días. La ‘Foquita’ no dudó en negarse nuevamente a responder. “[Sobre ella hablo] menos, no no. “No sé [si ‘Cuto’ Guadalupe es su amigo], seguro, no sé, no hablo. No importa”.

¿CÓMO CONFIRMÓ JEFFERSON FARFÁN QUE FUE VÍCTIMA DE INFIDELIDAD?

Durante su aparición en el show ‘Estás en todas’, Jefferson Farfán fue consultado por Natalie Vértiz sobre qué consejo le daría a su tío, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien fue afectado por la infidelidad de su pareja. Ante la pregunta, Farfán confirmó que no puede decir nada porque también lo sufrió, revelando así que fue engañado. “¿Qué puedo decir? A mí también me ocurrió”, expresó el exdeportista.

Ante su respuesta, muchos usuarios recordaron inmediatamente a Yahaira Plasencia. Como se sabe, la exnovia de Farfán fue implicada en un escándalo al revelarse su affaire con el futbolista Jerson Reyes. El incidente surgió en 2016, cuando Reyes participó en ‘El valor de la verdad’ y contó detalles sobre una supuesta relación prohibida con la salsera durante una fiesta, tiempo en el cual ella aún estaba con Farfán.

En aquel entonces, Yahaira Plasencia rechazó las acusaciones hechas por Reyes, negando haber sido infiel a Farfán. Considerando que las declaraciones en su contra eran difamación, la cantante procedió a tomar acciones legales contra Jerson Reyes, según recuerda el diario La República.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE YAHAIRA PLASENCIA ANTE LA DECLARACIÓN DE FARFÁN

Cuando se consultó a Yahaira Plasencia sobre las afirmaciones de Farfán, la cantante decidió no ahondar más en el tema comentando lo siguiente: “Hace años que cerré el capítulo sobre Jefferson; es un tema que no he abordado ni abordaré. Sin embargo, le deseo lo mejor a él y a todos los demás. Que aún se hagan preguntas sobre él después de tanto tiempo me parece excesivo. Eso fue hace mucho.”

Posteriormente, Plasencia elogió a su expareja por lidiar con estas situaciones con madurez. “Lo crucial es tener la resiliencia necesaria para superar los obstáculos y seguir adelante, ya que la vida no es sencilla. Cometemos errores constantemente y lo importante es aprender de ellos”, añadió.

Finalmente, la reconocida ‘Patrona’ decidió hablar sobre su relación actual con Farfán, alegando que no es conflictiva. “No es que tengamos una mala o buena relación. Simplemente, las cosas quedaron en el pasado y así están bien. No hay rencores ni afinidades particulares; todo está en calma. Le deseo lo mejor”, sostuvo.