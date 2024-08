Este miércoles 7 de agosto Universitario de Deportes celebra su centenario, por lo que todos sus hinchas y seguidores están de celebración. Es así que desde hace algunos días los ‘cremas’ vienen recibiendo diversas felicitaciones y saludos por parte de diversas figuras del fútbol nacional, independientemente del equipo al que pertenecen o pertenecieron. Uno de ellos es el ex arquero de Sporting Cristal, Erick Delgado, quien aprovechó para enviarlos un saludo, pero con un controversial comentario que ya está dando bastante de qué hablar en redes. Descubre lo que dijo en esta nota.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre el centenario de Universitario?

El ex portero se encontraba en el panel del programa L1Radio de L1MAX, el canal oficial de la Liga 1 peruana. Es aquí donde uno de sus compañeros, hincha de Universitario, no dudó en preguntarle qué tenía que decir al respecto sobre el aniversario del equipo. En un primer momento Erick Delgado se mostró algo confuso: “¿Quieres que te diga algo?”, preguntó. “Ni al caso que me preguntes eso”. Pero luego, sabiendo que la pregunta venía con cierta provocación, se animó a responder.

“Mis respetos por la institución que es, porque va a cumplir sus cien años los felicito”, dijo de una manera tranquila, como para enviar un saludo en la medida lo normal, pero luego no pudo evitar lanzar otros comentarios que resultaron polémicos. “Disfrutaba ganarles, se me incendiaban los ojos. No era mu amigo de ellos, lo tengo claro”.

Claramente, el ex portero de Sporting Cristal se incomodó por la pregunta. Sobre todo, porque, como comentan, durante el corte comercial ya habrían hablado al respecto y, al parecer, habría tenido palabras distintas. Aunque supo manejar la situación, sus últimos comentarios no fueron del agrado de los hinchas cremas. Eso sí, antes de seguir hablando al respecto durante el programa, decidió cambiar de tema para evitar que la conversación gire solo en torno al aniversario número cien del equipo peruano.

Erick Delgado sobre el Centenario de la U: "Tengo respeto por la institución, pero disfrutaba mucho ganarles. Se me incendian los ojos, yo no era muy amigo de ellos"#L1Radio🎙⚽



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/gLlCKSOIBC — L1 MAX (@L1MAX_) August 6, 2024

¿Cómo celebró Universitario de Deportes su aniversario?

Este martes 6 de agosto Universitario de Deportes ‘tiró la casa por la ventana’ en la ‘Noche Eterna’, como llamaron al evento por la celebración de sus cien años. Como no podía ser de otra forma, el Estadio Monumental fue la sede para esta gran celebración que contó que la presencia de invitados históricos del club, como Carlos Galván, Diego Guastavino, José Luis Carranza, Luis Guadalupe, Héctor Chumpitaz, José Guillermo del Solar, Jorge Amado Nunes, Eduardo Esidio, Gregorio Pérez, entre otros.

El evento, que también se pudo ver en vivo a través del canal GOLPERU, también contó con la presencia de artistas tanto nacionales, como internacionales. Entre el lineup de la celebración se encontraron Los Auténticos Decadentes, Marisol y Gian Marco. Así como los periodistas argentinos Juan Pablo Varsky y Morena Beltrán, quienes junto a Paco Bazán fueron los presentadores oficiales del evento.