Cada vez falta menos para que el Perú, y sobre todo la capital, celebre una nueva efemérides entorno a su venerada imagen. Los fines de agosto, puntualmente cada 30, suelen representar los momentos más católicos para aquellos creyentes y religiosos que tienen en Santa Rosa de Lima a su gran patrona, y la figura cuyas frases aún simbolizan tanta devoción como milagrosidad.

ESTAS SON TODAS LAS FRASES POR LAS CUALES SE LE RECUERDA A SANTA ROSA DE LIMA CADA 30 DE AGOSTO EN PERÚ

Transcurren los años a nivel nacional, y aún existen imágenes que incluso representan veneración global, siendo Santa Rosa de Lima a quien los peruanos le rinden pleitesía rememorando cada una de las palabras expresadas poniéndose al servicio de los más necesitados.

Al respecto, te contamos que cada 30 de agosto, el país y la ciudad capital sobre todo, conmemora una edición de festividad donde Isabel Flores de Oliva suele ser recordada por acciones muy puntuales, y entre las cuales termina atribuyéndosele la curación de enfermos, entre otros milagros.

Con respecto al Día de Santa Rosa de Lima, la primera Santa canonizada del Nuevo Mundo y patrona del Perú, pasamos a revelarte las 10 frases cuyo registro establece que terminó expresándolas durante varios instantes de su vida dedicada a Dios:

“ El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las otras criaturas ”.

”. “ Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo ”.

”. “ Cuando servimos a los pobre y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos porque en ellos servimos a Jesús ”.

”. “ No quiero esposo mío más riquezas, que adorarte, ni otro deseo que servirte. Pero cómo lo haré sin tu amparo? ”.

”. “ La gracia va acompañada de la cruz ”.

”. “ Oh Santo Rosario que contienes todos los méritos de la oración vocal y toda la virtud de la oración mental ”.

”. “ Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Comprendan que, conforme al acrecentamiento de los trabajos, se aumenta juntamente la medida de los carismas ”.

”. “Que no se adquiere gracia sin padecer aflicciones; hay necesidad de trabajos y más trabajos, para conseguir la participación íntima de la divina naturaleza, la gloria de los hijos de Dios y la perfecta hermosura del alma”.

El Día de Santa Rosa de Lima se conmemora cada 30 de agosto, y en Perú mediante recorridos por la Plaza de Armas, así como visitas al Pozo de los Deseos aprovechando el feriado nacional. (Fuente: El Peruano)

“ Ya no podía el alma detenerse en la cárcel del cuerpo, sino que se había de romper la prisión y, libre y sola, con más agilidad, debía ir por el mundo, proclamando el amor de Dios ”.

”. “¡Oh, si conociesen los mortales qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, cuántas riquezas esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias!“.

La historia de Isabel Flores de Oliva se remonta al año de 1586 cuando nació en Lima, siendo aquel su verdadero nombre, pero su madre fue quien comenzaría a llamarla ‘Rosa’ cuando descubrió un rostro que lucía sonrosado, y poseía gran belleza como atributo físico.

Hoy la terciaria dominica y mística religiosa, es rememorada cada 30 de agosto, exactamente 6 días después de su día de fallecimiento ocurrido en 1617, y tras haberse convertido en la primera mujer americana declarada santa por parte de la Iglesia Católica.

LAS CANCIONES QUE SE COMPUSIERON EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA Y PUEDES ESCUCHAR ESTE 30 DE AGOSTO

“UNA ROSA DE AMOR”

- Esta canción fue reconocida internacionalmente por los Premios David.

En la décima edición de dicho concurso (2019), la cantautora y compositora de música cristiana, Tania Canta, ganó 2 galardones a Mejor Tema de Cantautor, y Mejor Canción.

La artista compuso esta canción por los 400 años del fallecimiento de Santa Rosa de Lima, recibiendo así los prestigiosos Premios David como galardón que reconoce la excelencia en el panorama de la Música Espiritual Contemporánea.

“ROSA DE LIMA”

- Willy Noriega, cantautor peruano, se encargó de componer esta canción para la serie de los “Santos Peruanos” que fue estrenada a nivel nacional durante la Semana Santa del 2017.

“ROSA DE AMÉRICA”

- La popular “Reina de la Jarana”, Esther Granados, se encargó de cantarle a la santa patrona a ritmo de vals criollo, e integrarla a su disco de vinilo llamado “Valses del Recuerdo”.

HIMNO OFICIAL A SANTA ROSA DE LIMA

- El Monseñor de la Basílica Catedral de Lima, Pablo Chávez Aguilar, fue un director de coro y compositor peruano, y asimismo autor del himno oficial en homenaje a Santa Rosa.