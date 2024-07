Universitario ganó, gustó y goleó en la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El conjunto dirigido por Fabián Bustos aplastó 6-0 a Carlos Mannucci en el estadio Monumental y comenzó de gran manera la segunda competencia del año. En este contexto, Sebastián Britos, arquero del cuadro crema, hizo un gesto muy particular al momento de celebrar uno de los goles de la victoria. Aquí te contamos todos los detalles de esta situación.

Este es el significado del gesto que Sebastián Britos hizo en la goleada ante Mannucci

Hace algunos días, generando gran expectativa, Britos fue entrevistado en el podcast “Y uno feliz”, conducido por Mateo Garrido Lecca. En dicho espacio, el arquero prometió que celebraría de una manera muy particular si es que la ‘U’ marcaba ante el conjunto trujillano.

Y exactamente eso fue lo que pasó. En uno de los goles de los merengues, Britos se llevó la mano al cuello e hizo el gesto prometido. Además, este momento fue captado en una fotografía, la cual fue publicada por la página oficial de Universitario y compartida por el guardameta uruguayo en su Instagram personal.

La respuesta de Garrido Lecca no se hizo esperar: “Acá te espero, parao y sin polo, pero para darte un abrazo, crá”, fue el comentario del conocido comediante en la publicación de Britos, quien es una de las figuras del actual campeón nacional del fútbol peruano.

Cuándo se juega el clásico en el Torneo Clausura 2024

El duelo más encarnizado e importante y tradicional del fútbol peruano es aquel protagonizado por Universitario y Alianza Lima, dos de los equipos populares que así como en el Apertura, jugarán el ‘clásico’ durante la fecha 3 de un Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto que también cuenta con programación definida.

Ahora los ‘merengues’ recibirán al cuadro ‘íntimo’ en el Estadio Monumental, recordando el 1-1 válido por la final de ida del último certamen, y también el reciente 0-1 con gol de Andy Polo.

Según la LFP, el segundo ‘clásico’ del fútbol peruano en 2024 se disputará este viernes 26 de julio a partir de las 8.30 de la noche, y luego de tan transcendental choque, Alianza Lima, por ejemplo, será local recibiendo a Unión Comercio, mientras Universitario viajará a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar.

Cuáles fueron los resultados de la primera jornada del Clausura 2024 de la Liga 1

Unión Comercio 1-2 Los Chankas

ADT 3-1 Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso 1-0 UTC

Comerciantes Unidos 1-2 Cienciano

César Vallejo 2-3 Alianza Lima

Universitario 6-0 Carlos A. Mannucci

Alianza Atlético 0-0 Atlético Grau

Sport Boys 2-1 Sport Huancayo

Cusco FC 0-3 Melgar

Cuál es la programación de la fecha 2 del Clausura

Viernes 19 de julio

13:00 UTC vs. Cusco FC15:15 Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso

Sábado 20 de julio

13:00 Los Chankas vs. Comerciantes Unidos15:15 Melgar vs. César Vallejo19:00 Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Domingo 21 de julio

13:00 Atlético Grau vs. Universitario15:00 Mannucci vs. Unión Comercio15:30 Sporting Cristal vs. Sport Boys18:00 Cienciano vs. ADT