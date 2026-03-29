A pesar de que el pasado 20 de marzo se dio inicio oficial al otoño, el clima en la costa del Perú parece no haberse enterado, pues el calor intenso continúa golpeando con fuerza. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha lanzado una alerta amarilla para advertir a la población sobre un aumento de la temperatura, desafiando la transición habitual hacia el frío esperado para esta época del año. Este fenómeno traerá cielos despejados y una radiación solar muy fuerte, lo que obliga a grandes y chicos a no bajar la guardia y seguir usando bloqueador para evitar daños en la piel. Sumado a esto, se esperan vientos fuertes en las tardes, lo que hace que el panorama climático sea bastante inusual para esta época del año. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS SEGÚN EL SENAMHI?

El organismo meteorológico ha confirmado que este domingo 29 y lunes 30 de marzo se mantendrá una tendencia al alza en las temperaturas diurnas a lo largo de la costa.

De acuerdo con el aviso meteorológico Nº112, cuyo nivel de alerta es amarillo, el ambiente se tornará caluroso especialmente cerca del mediodía debido a la falta de nubes, lo que a su vez disparará los índices de radiación ultravioleta. Además, hacia las horas de la tarde, se prevé la presencia de ráfagas de viento que alcanzarán una velocidad aproximada de 35 km/h.

(Foto: Andina)

¿QUÉ REGIONES DEL PAÍS SE VERÁN AFECTADAS POR ESTA ALERTA AMARILLA?

El área de influencia de este fenómeno climático comprende casi la totalidad del litoral, desde el extremo norte hasta parte del sur. Las jurisdicciones que deben mantenerse en vigilancia son:

Tumbes

Piura

Lambayeque

La Libertad

Áncash

Lima

Provincia Constitucional del Callao

Ica

Arequipa

¿A CUÁNTOS GRADOS LLEGARÁ EL TERMÓMETRO EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL LITORAL?

Las proyecciones indican que el calor no se distribuirá de manera uniforme, siendo el norte la zona con los valores más extremos.

En la costa norte, se esperan picos que oscilarán entre los 31 °C y 37 °C. Por otro lado, en la zona central, las temperaturas máximas se mantendrán en un rango de 30 °C a 32 °C, mientras que en las regiones de la costa sur, los valores fluctuarán entre los 30 °C y los 35 °C.

Estos rangos se repetirán durante las dos jornadas que dura la advertencia oficial.

(Foto: Andina)

¿QUÉ SEÑALAN LOS NIVELES DE ALERTA DE SENAMHI?

Senamhi explica que el nivel de alerta de color amarillo sugiere que puede ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos en una zona que, sin embargo, son normales en ella. De todas maneras, para esta alerta la institución recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Respecto al color naranja, la entidad explica este nivel de alerta pronostica fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Por último está el color rojo, el cual predice fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Para este nivel, Senamhi recomienda ser extremadamente precavido, y cumplir con las mismas sugerencias de la alerta naranja.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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