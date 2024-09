Hace algunas semanas, ‘Tu nombre y el mío’ se estrenó a través de la señal de América TV y cuenta sobre la vida de Deyvis Orosco, el hijo del popular líder del Grupo Néctar, Johnny Orosco. Esta gran producción, encabezada por Michelle Alexander, viene generando mucha expectativa entre los seguidores por saber un poco más sobre la historia del cumbiambero, pero también ha recibido críticas en las redes sociales por ciertas escenas que no se asemejaron a la realidad, según algunos familiares de los integrantes fallecidos de la agrupación de cumbia. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉN SALIÓ A ACLARAR SOBRE EL EPISODIO DE ‘TU NOMBRE Y EL MÍO’?

Una de las escenas de la serie ‘Tu nombre y el mío’ ha causado polémica en las redes sociales y principalmente a la hija de ‘Papita Hinostroza’, Almendra Hinostroza, quien decidió utilizar su cuenta oficial de TikTok para aclarar esta situación. Y es que en uno de los capítulos de la serie de televisión sale su hermano negándole un abrazo a su padre previo a su viaje a Argentina, por lo que según los internautas tratarían de dejarlo mal por este supuesto acto, a lo que Almendra respondió: “No todo es verdad en la serie”.

De esta manera, la hija del exintegrante del Grupo Néctar continuó respondiendo a las preguntas que los usuarios de la red social china le realizaban acerca de esta controversial escena. “¿Paso en la vida real eso del abrazo que se le negó a tu papa, tu hermano?”, escribió un internauta. Ella muy segura explicó lo sucedido y mencionó que su hermano no vivía en el país en esa época. “Mi papá llegó de un viaje y aquel día que él se despidió, Martín (‘Papita’ Hinostroza Jr.) no estaba en Perú, el radica en Bolivia así que él no pudo despedirse personalmente de mi padre, aquel día el viaje salió de noche”, contó.

¿QUÉ DIJO ‘PAPITA’ HINOSTROZA JR. SOBRE DEYVIS OROSCO?

Las declaraciones de ‘Papita’ Hinostroza Jr. han generado polémica y han cuestionado la autenticidad del legado musical de Jhonny Orosco y su conexión con el Grupo Néctar. El hijo del difunto músico Ricardo Hinostroza ha dirigido severas críticas hacia Deyvis Orosco tras el anuncio de la exitosa serie ‘Tu nombre y el mío’.

“No tengo mucha expectativa, seguro será una decepción más. El hijo de Jhonny siempre trata de hacer algo para llamar la atención… ¿Qué historia? ¿Qué éxito tiene? Lamentablemente, no sabe cantar y solo se vale cada año para ‘revivir’ o usar a su papá para conmover al público”, dijo Hinostroza Jr.

Por su parte, el ‘Bomboncito’ no dudo en responderle al musico sobre las críticas que ha venido recibiendo. Deyvis sostuvo que no lo conoce y que solo se referirá sobre su familia. “No voy a hablar de gente que no conozco. Yo siempre me he dedicado de hablar de mi trabajo y de lo que hago. El amor hacia mi familia, mi padre y mi legado es lo que me impulsa día a día”, comentó para ‘Todo se filtra’.

