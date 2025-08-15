La glamorosa vida de los famosos siempre llama la atención, y genera repercusión a la vez, siendo Georgina Rodríguez quien tras mostrar anillo de compromiso a través de redes sociales, ahora sorprende por hacer uso de tecnología puntual que permite lucir una piel perfecta. Al respecto, hoy diversos medios dan a conocer detalles acerca del objeto que la futura esposa de Cristiano Ronaldo, viene utilizando para terminar embelleciendo su rostro, y así atraer todas las miradas.

Mediante plataformas como Instagram, la también influencer originaria de Argentina, suele compartir las actividades que diariamente realiza, y entre ellas se encuentra aquella donde muestra el procedimiento a partir del cual busca fortalecer las diferentes capas cutáneas.

Con respecto a ello, hoy te contamos que Georgina Rodríguez es una de las famosas que utiliza la máscara de luz LED ofrecida por FOREO, la empresa de belleza sueca cuya venta de dicho objeto elaborado con una silicona especial llamada flexifit, se termina consolidando a raíz de precisamente el alcance obtenido en relación al interés de ella y otras celebridades más.

Ideal también para tratar las diferentes afecciones de la piel, el FAQ 202 logra adaptarse a tu rostro como una segunda piel transparente que puede cubrirlo de forma uniforme, y conlleva asimismo el tratamiento con duración entre los 5 y 15 minutos tras recomendación de uso entre los 3 y 5 días por semana.

Hoy Georgina Rodríguez también llama la atención debido al uso de máscara de luz LED vendida por FOREO. (Fuente: iStock) / Olga Yastremska

A propósito de la vida entorno al futbolista del Al-Nassr junto a Georgina Rodríguez e hijos, hoy también llama la atención debido a imágenes como aquella protagonizada por millonaria joya a través de la cual ella da a conocer su compromiso con él rumbo al altar.

Tras la publicación de fotografía donde se muestra anillo mediante redes sociales, diversa información ha empezado a darse a conocer sobre la pareja que conforman la modelo y Cristiano Ronaldo, siendo uno de los datos brindados el que tiene que ver con la diferencia de edad existente entre ambos.

El nacido en la isla portuguesa de Madeira, hoy tiene 40 años luego de celebrarlo el pasado 5 de febrero, mientras Georgina Rodríguez es del 27 de enero de 1994, y por ende actualmente está próxima a cumplir los 32.

A pesar de la casi década que se llevan en cuanto a edad se refiere, la mediática y afamada pareja ha logrado consolidarse como una relación sentimental que tras el “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” compartido por ella misma mostrando anillo de compromiso, pasará a refrendarse con la celebración de matrimonio mientras gozan de lujos y comodidades viviendo sobre territorio saudí.