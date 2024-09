En medio del entusiasmo por el regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima, una publicación de Juan Manuel Vargas en redes sociales generó especulaciones sobre una posible disputa entre los dos excompañeros de la selección peruana. El popular ‘Loco’ compartió una historia de Instagram donde realizaba una comparativa de su presentación en el año 2017 en Universitario de Deportes y la reciente presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima, resaltando que la suya fue mejor y la del ‘Depredador’ dejaba mucho que desear.

Indirecta de Juan Manuel Vargas a la presentación de Paolo Guerrero. | Foto: @juamavarri

Varios días despúes de dicho episodio, el exfutbolista crema decidió comentar sobre el tema, desmintiendo cualquier conflicto y reafirmando su amistad con el histórico delantero peruano. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO JUAN MANUEL VARGAS SOBRE SU “PELEA” CON PAOLO GUERRRERO?

Juan Manuel Vargas aclaró que no ha tenido una discusión con Paolo Guerrero ni nada por el estilo, a pesar de las especulaciones que surgieron tras la comparación de su presentación con la “U” con la del ‘Depredador’ en Alianza Lima.

“No pasó nada, siempre jodo a ese hue…, con ese hue… nunca ha habido un problema, hemos tenido una amistad de muchos años”, manifestó el ‘Loco’ en el programa de Youtube “Playzon Sports”.

Vargas explicó que su observación fue una broma y que los malentendidos se deben a la forma en que se interpretaron sus palabras. En este sentido, comentó que recibió muchos mensajes negativos por su publicación, pero resaltó que no les dio importancia, especialmente porque generan conflictos innecesarios. “La gente malinterpreta las cosas y comienza a hincar”, señaló.

De esta manera, Juan Manuel Vargas aseguró que su relación con Paolo Guerrero sigue siendo buena, que siempre ha bromeado de la manera en que lo hizo y que las críticas no afectan su percepción sobre la situación.

¿QUÉ DIJO JUAN MANUEL VARGAS SOBRE EL DEBUT OFICIAL DE PAOLO GUERRERO CON ALIANZA LIMA?

Juan Manuel Vargas comentó sobre el esperado debut oficial de Paolo Guerrero con Alianza Lima, previsto para este sábado 14 de septiembre contra Carlos A. Mannucci.

Aunque reconoció que Guerrero podría aportar gran experiencia y jerarquía al equipo blanquiazul, Vargas no cree que el delantero sea titular en su primer partido. Más bien, sugirió que es más probable que sume algunos minutos y que con el tiempo su participación aumentará gradualmente.

Por otro lado, manifestó sentirse contento porque su ex compañero de la selección peruana pueda jugar con el equipo de sus amores. “Me da gusto que cumpla su sueño de retirarse en Alianza, que sea feliz y le va a dar una categoría, va a jugar y va a ser feliz”, comentó.

¿QUÉ DIJO EL ‘LOCO’ VARGAS SOBRE LAS ESPECULACIONES DE QUE GUERRERO MALOGRARÁ EL CAMERINO DE ALIANZA LIMA?

Juan Manuel Vargas se mostró tranquilo respecto a las especulaciones sobre el impacto de Paolo Guerrero en el vestuario de Alianza Lima.

El exfutbolista crema aseguró que no hay motivos para preocuparse, ya que Guerrero tiene una personalidad tranquila y no es de causar conflictos. En esta línea, Vargas recordó que en su época en la selección nacional, Guerrero era reservado y no buscaba protagonismo.

Además, mencionó que el ‘Depredador’ podría incluso rechazar el rol de capitán en respeto a Hernán Barcos, demostrando su respeto y disposición para adaptarse al grupo sin generar problemas.

Por lo tanto, Vargas no cree que Guerrero afecte negativamente el ambiente en el camerino blanquiazul, según recoge Infobae Perú.